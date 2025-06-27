CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile görüştü.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Almanya'nın başkenti Berlin'de Büyükelçi Turan'ı ziyaret etti.
Özel'in bugün Berlin'de düzenlenen Sosyal Demokrat Partinin (SPD) kongresine katılması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel, Berlin'de Büyükelçi Gökhan Turan ile Görüştü - Son Dakika
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