CHP Genel Başkanı Özel, Şenol Aslanoğlu, Tunç Soyer ve Heval Şavaş'ı Buca Cezaevi'nde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de tutuklu bulunan eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Şavaş'ı, Buca Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaretlerde Özel'e, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile İzmir il örgütü eşlik etti.