Özgür Özel Burdur'da Partililerle Buluştu - Son Dakika
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Özgür Özel Burdur'da Partililerle Buluştu

Özgür Özel Burdur\'da Partililerle Buluştu
20.06.2026 18:59
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur'da ilçeleri ziyaret ederek halkla buluştu ve vaadlerde bulundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur'un ilçelerini ziyaret ederek partililerle görüştü.

Özel, Çavdır ve Yeşilova ilçelerini ziyaretinde, insan ayıran, mesafe koyan bir parti değil "Türkiye ittifakı" diyerek herkesi kucaklayan bir anlayış içinde olduklarını belirtti.

İktidara geldiklerinde emeklilerin ezilmeyeceğini, çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara geçim garantisi vadedeceklerini dile getiren Özel, "mutlak butlan" kararını eleştirdi.

Daha sonra Burdur Belediyesi tesislerinde işçilerle yemek yiyen Özel, Bucak Belediyesi Kadın Etüd Merkezi'nde çalışan kadınlarla bir araya geldi.

Özel, Burdur il merkezindeki İstasyon Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, ardından halka hitap etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel Burdur'da Partililerle Buluştu - Son Dakika

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