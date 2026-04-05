Özgür Özel Cezaevi Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'yı cezaevinde ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Buca Cezaevi'nde Soyer, Aslanoğlu ve Kaya ile bir araya geldi.

Ziyaret sonrası Özel'i, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediye meclis üyeleri ile il ve ilçe yöneticileri karşıladı.