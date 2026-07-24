Özgür Özel, CHP'den İstifa Ederek YENİ Parti'yi Kurdu - Son Dakika
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Özgür Özel, CHP'den İstifa Ederek YENİ Parti'yi Kurdu

Özgür Özel, CHP\'den İstifa Ederek YENİ Parti\'yi Kurdu
24.07.2026 11:25
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Özgür Özel'in YENİ Parti'ye geçişiyle CHP'nin vekil sayısı 44'e düşerken YENİ Parti 91 vekil ile ikinci oldu.

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - Özgür Özel'in YENİ Parti'nin kuruluşu için CHP'den istifa etmesi ve beraberindeki 91 milletvekilinin yeni partiye katılmasıyla TBMM'deki sandalye dağılımı değişiyor. CHP'nin milletvekili sayısı 44'e gerilerken, YENİ Parti 91 milletvekiliyle Meclis'in ikinci büyük siyasi partisi olacak.

Özgür Özel'in YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa etmesi ve Özel ile toplam 91 milletvekilinin YENİ Parti Kurucular Kurulu'na katılmasıyla TBMM'deki sandalye dağılımı yeniden şekillenecek.

Buna göre, CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düşerken, YENİ Parti TBMM'de 91 milletvekiliyle temsil edilecek.

Yeni dağılıma göre AK Parti 277 milletvekiliyle Meclis'teki en büyük grup olma konumunu korurken, YENİ Parti 91 milletvekiliyle ikinci büyük siyasi parti olacak. DEM Parti 56, MHP 46, CHP 44, İYİ Parti 29 ve Yeni Yol Partisi 20 milletvekiliyle temsil edilecek.

TBMM'de ayrıca 11 bağımsız milletvekili bulunurken, HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi'nin dörder, Türkiye İşçi Partisi'nin 3, Demokratik Bölgeler Partisi ile Emek Partisi'nin ikişer, Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Parti'nin ise birer milletvekili bulunuyor. TBMM'deki toplam milletvekili sayısı ise 592.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, CHP'den İstifa Ederek YENİ Parti'yi Kurdu - Son Dakika

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