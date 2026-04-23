Özgür Özel'den 23 Nisan Mesajı - Son Dakika
Özgür Özel'den 23 Nisan Mesajı

23.04.2026 11:14
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan'ı Atatürk'ü anarak kutladı, çocuklara cesaret verdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "O, en büyük mirasını bir çocuğun kalbine bıraktı. 'Korkma' diyen bir irade, 'Sıra senindir' diyen bir güven bıraktı… İşte bu yüzden, yürü çocuk… Sen yürü ki yarınlar adınla yazılsın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutlayarak, bir video paylaştı.

Özel, paylaşımında, "O, en büyük mirasını bir çocuğun kalbine bıraktı. 'Korkma' diyen bir irade, 'Sıra senindir' diyen bir güven bıraktı… İşte bu yüzden, yürü çocuk… Sen yürü ki yarınlar adınla yazılsın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Videoda ise şunlar kaydedildi:

"Bir iz bırakmak istersin; bir kalpte, bir yarında. Korkmazsın, çünkü cesaret bir kez yüreğe yerleşti mi gitmez, bilirsin. Durma, vazgeçme, koş; hep ileriye. Şimdi bak, güneş yeniden doğuyor. Sıra senindir; yürü, sen yürü ki yarınlar yazılsın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den 23 Nisan Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Özgür Özel'den 23 Nisan Mesajı - Son Dakika
