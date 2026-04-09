Özgür Özel'den Ara Seçim Çağrısı ve İktidar Eleştirisi
Özgür Özel'den Ara Seçim Çağrısı ve İktidar Eleştirisi

09.04.2026 15:11
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirerek ara seçimin zorunlu olduğunu vurguladı ve iktidara meydan okudu.

Özgür Özel, bir kişinin atadığı bakanların sorumluluğunda otellerde 78 kişinin yanması ve bakanların tapu işlemleri gibi olaylara müdahale edilemediğini belirterek, cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeyi felakete sürüklediğini ifade etti. Ara seçimin kaçınılmaz olduğunu savunan Özel, yerelde saldırılan her yerde meydan okuduklarını ve belediyeler için sandık çağrısı yaptıklarını söyledi.

Anayasa'nın 78. maddesine atıfta bulunarak, 30 ay geçtikten sonra boşalan milletvekilliği için ara seçimin yapılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan'ın 2002'deki ara seçim talebini hatırlatarak, bugün neden yapılmadığını sorguladı ve Bahçeli'nin erken seçim açıklamasının ara seçimi engellediğini belirtti.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da farklı görüşlere sahip olmalarına rağmen Türkiye'nin yönetilemediğini işaret ederek erken genel seçim talebini gündeme getirdi. Anayasa'da ara seçimin zorunlu olduğunu, genel seçim durumunda bu talebin ortadan kalkacağını ifade etti. Dervişoğlu, seçimin her türlüsüne evet oyu kullanacaklarını söyledi ve muhalefetin işlevsiz kılınmaya çalışıldığını eleştirdi.

