Özgür Özel\'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

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Dünyanın en tuhaf gemisi, okyanus laboratuvarına dönüşmek için kendini batırdı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayınladı. Özel, Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanmış videoyu "'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" notuyla paylaştı.

CHP Lideri Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, X hesabından bir video yayımladı. Özel, videoya "'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" notunu düştü.