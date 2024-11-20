Özgür Özel\'den Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla "Mücadelemiz tüm çocukların kurdukları hayallerini gerçekleştirebilecekleri, haklarına ve adalete erişebilecekleri, iş cinayetlerine kurban gitmeyecekleri, şiddete ve sömürüye uğramayacakları bir Türkiye'yi oluşturabilmek içindir" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla resmi X hesabından mesaj yayımladı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Mücadelemiz tüm çocukların kurdukları hayallerini gerçekleştirebilecekleri, haklarına ve adalete erişebilecekleri, iş cinayetlerine kurban gitmeyecekleri, şiddete ve sömürüye uğramayacakları bir Türkiye'yi oluşturabilmek içindir."