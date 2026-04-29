Özel'den Eligül görevlendirmesine: Kutluyorum
Özel’den Eligül görevlendirmesine: Kutluyorum

29.04.2026 02:59
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açılan ve Ayaş Kaymakamlığı görevinden alınan Muharrem Eligül'ün Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak atanmasına ilişkin, İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi'ni kutladığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan ve Ayaş Kaymakamlığı görevinden alınan Muharrem Eligül'ün Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmesine değindi. Özel, 'Bu vakitten sonra benim İçişleri Bakanı'na ve Ankara Valisi'ne söyleyecek bir sözüm yoktur. Görevlerini devlet adamı gibi yapmışlardır. Kendilerini kutluyorum' dedi.

Özel, konuşmasında gelir adaletsizliği ve tarım krizine de dikkat çekti. Tarımsal desteklemeye 3 ayda sadece 60 milyar lira ayrıldığını, faize ise 876 milyar lira ödendiğini belirterek, 'Çiftçiye verdiğinin 15 katını faizciye ödeyen bir iktidarın yönettiği ülkedeyiz' ifadelerini kullandı. Ayrıca Antalya'da ikinci el kıyafet satan bir dükkanın önündeki insanların fotoğrafını göstererek iktidarı eleştirdi.

Özel, Akbelen'de ağaç kesimine karşı direnen Esra Işık'ın tutuklanmasına da tepki gösterdi. 'Esra'nın şahsında bütün Akbelen köylülerinin, vahşi madenciliğe karşı direnen herkesin karşısında saygıyla eğiliyorum. Bu mücadele bizim mücadelemizdir. Sonuna kadar direneceğiz' dedi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında gizli tanıkların ifadelerini aktaran Özel, 'Şimdi söylenenlerin hepsi yalan çıkıyor' diyerek, bazı gazetecilerin yalan söylediğini iddia etti. Aynı davada 14 itirafçının ifadelerini geri çektiğini belirten Özel, meselelerin bambaşka bir boyuta evrildiğini söyledi.

Son Dakika Güncel Özel’den Eligül görevlendirmesine: Kutluyorum - Son Dakika

SON DAKİKA: Özel’den Eligül görevlendirmesine: Kutluyorum - Son Dakika
