Özgür Özel'den Ferdi Tayfur'a Başsağlığı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müziğimizin eşsiz isimlerinden Ferdi Tayfur'un yaşamını yitirmesinden dolayı derin bir üzüntü içindeyim. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.