Özgür Özel'den Feribot Kazası Mesajı - Son Dakika
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Özgür Özel'den Feribot Kazası Mesajı

Özgür Özel\'den Feribot Kazası Mesajı
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YENİ Parti Başkanı Özgür Özel, Girne'deki feribot kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olduğu kazaya ilişkin CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile telefonda görüşerek bilgi aldıklarını ve heyet görevlendirdiklerini belirterek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasını büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. CTP Genel Başkanı Sayın Sıla Usar İncirli ile telefonda görüşerek bilgi aldık. Partimizi temsilen bir heyeti de KKTC'ye gitmek üzere görevlendirdik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kayıplarının artmamasını, kayıp insanlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyor, arama kurtarma çalışmalarında görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Tüm milletimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA

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