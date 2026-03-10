Özgür Özel'den Galatasaray'a Tebrik

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u mağlup eden Galatasaray için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Özel, mesajında, "Helal olsun Galatasaray. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool karşısında muhteşem bir mücadele sonucunda galip gelen Galatasarayımızı yürekten kutluyorum. Bu yolun sonu çeyrek final olsun. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.