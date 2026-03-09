Özgür Özel'den İmamoğlu davasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına ilişkin, "Öyle bir heyetle karşı karşıya kaldık ki bu yargılamayı götüremeyecek, vereceği karara kimsenin inanmayacağı, burada bırakın adaletin sağlanması, 'mış gibi' yapılmasını bile taşıyamayacak bir heyetle karşı karşıya olduğumuzu büyük bir üzüntüyle takip ettik." dedi.

Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bugün nihayet yargılama başladı" demek istediklerini, ancak yargılamayı başlatamadıklarını dile getiren Özel, "Öyle bir heyetle karşı karşıya kaldık ki bu heyetin bu yargılamayı götüremeyeceği, vereceği karara kimsenin inanmayacağı, burada adaletin bırakın sağlanması, 'mış gibi' yapılmasını bile taşıyamayacak bir heyetle karşı karşıya olduğumuzu büyük bir üzüntüyle takip ettik." dedi."

Özel, bütün Türkiye'nin bu yargılamayı beklediğini savunarak, "Avukatlar gidip yargılamadaki usulü soruyorlar, 'Odama kabul edemem, kimseyle görüşemem.' diyor. Oysa ki nasıl bir yargılama yapacağını anlatması lazım. ya bunu yazılı yapması lazım ya da müvekkilleri adına Çağlayan Adliyesi'nde başvuranlara ya kendisinin, hiç değilse oradaki kaleminin nasıl bir yargılama yapacağını söylemesi lazımdı." diye konuştu.

Duruşma günü gelince önce yoklama yapılacağını herkesin bildiğini ifade eden Özel, "Yoklama yapmadı. Yoklama yapmayı unuttu. Şimdi akşamüstü kapris yapıyor, 'Çok hatırlattınız, yoklamayı yaparım yarın.' diye. Bir kere 'Kim bu salonda?' sormadan, avukatlarını sormadan, yoklama yapmadan kendince yargılamaya geçmeye çalıştı. Tabii avukatlar söz aldılar ve bir takım talepler oldu. Bu taleplerle ilgili eli ayağına karıştı." ifadelerini kullandı.

Özel, bugün ortaya bir listenin çıktığını, o listenin önceki gün bir gazetenin elinde var olduğunu, avukatların bunu belirtmesi üzerine mahkemenin salonu boşaltmaya çalıştığını ileri sürdü.

Bir süre davaya ara verildiğini dile getiren Özel, daha sonra avukatların reddi hakim talebinde bulunduklarını aktardı.

Özel, Çağlayan Adliyesi'nde 41 tane Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu, davanın Anayasa gereğince rastgele birine düşeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"9 aydır '40'a düşecek' deniyordu, 40'a düştü, iyi mi? Yüzde 2,11 ihtimal denilen mahkemeye düştü. Mahkemenin bir hakimi, üç tane de üyesi vardı. Bu mahkemeye yeni üyeler yolladılar ve o istedikleri hakimin yanına üç tane üye daha koydular. Bugün ikisi burada mahkemedeydi, kürsüdeydi. Reddi hakim talebi bir... 'Minareden at beni, in aşağı tut beni.' Reddi hakim talebi, özel görevlendirilmiş siyasi başsavcı Akın Gürlek'in özel ayarladığı mahkemeye düştü, oraya da iki hakim daha konuldu. Onlardan heyet oluşturuldu."

Özel, reddi hakim talep edilince başka hiçbir işin yapılamayacağının kanunda yazdığını ifade etti.

Mahkeme heyetiyle ilgili Özel, şunları söyledi:

"Sokaktan bir cübbe bulan herhangi birisi şakasına gelse, giyse cübbeyi içeri girse onu da konuşturacak. Yoklama almadığı, kayıt almadığı, kimin kim olduğunu bilmediği için. Öyle bir haldeyiz ki bu iş burada nasıl gidecek bilmiyorum ama eline, yüzüne bulaştırma ihtimali iyi ihtimal. İyi ki böyle bir heyet var. Millet görsün bunların ciddiyetini. Millet görsün bu iftiralara karşı nasıl bir heyetin tercih edildiğini. İşte böyle ona söz verme, buna söz verme... Kendisine verilmiş görevi yapmaya gelmiş bir heyetle karşı karşıyayız. Vallahi billahi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utandım. Altı saat izledim. Böyle utandım. Söyleyecek söz bulamadım."

Özel, AK Parti'nin ve MHP'nin milletvekillerine seslendiğini ifade ederek, "Gelin yarın izleyin şu duruşmayı. 'Ben bir sevdiğimi bu hakimin adaletine emanet ederim.' derlerse ben bir daha bu mahkeme gelmeyeceğim. Gelsinler bir baksınlar şuraya. Adam dünyanın en büyük tırını kullanacak, bisiklet sürmeyi bilmiyor. Dünyanın en büyük uçağını indirecek, daha uçurtma uçurmamış adam. Dalga mı geçiyorsunuz? Böyle saçmalık olur mu? Kendinize gelin." ifadelerini kullandı.

Özel, gazetecilerin sorularını cevapladı

Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında yaşanan tartışmayı tasvip edip etmediği sorulan Özel, şunları söyledi:

"Yüzde yüz tasvip ediyoruz. Çünkü bir suç örgütü liderliğiyle suçlanan, 2 bin 400 yılla yargılanan birisi var ve usul hakkında söz istiyor. Usul, esastan önce gelir. Bunu biliyor musunuz? Usul, esastan önce gelir mi gelmez mi? Usul esastan önce geldiğine göre usule göre söz vermeyip bir kişiyi, 16 milyonluk bir kentin seçilmiş belediye başkanını, cumhurbaşkanı adayını talimatla bir yıldır içeride tutacaksınız. Tek hakkı var. Usul hakkında söz istiyor. Usul, esastan önce gelir. Yoklama yapmayı bile beceremeyen birisi, söz vermiyor. Siz bunu tasvip ediyor musunuz? Siz bir yakınınıza bunun yapılmasını ister misiniz? Sizin kardeşinize, eşinize, dostunuza, en sevdiğinize bu muamele yapılsa, bir sene boyunca haksız yere içeride tutulsa, birinci hakkı usul hakkında konuşmakken, söz verilmese siz buna susabilir misiniz?"

Özel, "Bugün yaşanan süreç itibarıyla yargılamanın sonucuna dair beklentinizde bir değişiklik oldu mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Tam da bugün yaşananlar bizi haklı çıkarıyor. Ben içerideki bu hali millet görsün istiyorum. Ben arkadaşlarıma güveniyorum, biz avukatlarımıza güveniyoruz. Biz iftiraları çürüteceğimize inanıyoruz. Bunu milletten kaçırmıyoruz. Birileri iddianame çıkmadan önce, 'O çıkacak, bu çıkacak.' diye hep bu yandaş kanallarda söyleyip de bütün yaz, bütün kış boyunca üstünde tepinen birileri, bir gördüler ki iddianamede kendine söylenenler yok."