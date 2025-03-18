Özgür Özel'den İmamoğlu'nun Diploması İptaline Tepki - Son Dakika
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Özgür Özel'den İmamoğlu'nun Diploması İptaline Tepki

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CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun diploma iptalini haksız buldu ve siyaseten yanıt vereceklerini söyledi.

18.03.2025 19:55
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından  "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesine ilişkin "Bu kararın bu şekilde alınmış olması, hem kararın kararların kendi tarihleri açısından, hem de maalesef İstanbul Üniversitesi gibi 600 yıllık ve Türkiye'nin en önemli yüksek öğrenim kurumu açısından bir kara lekedir. Elbette biz bununla enseyi karartacak değiliz. Buradan bize motivasyon çıkar başka bir şey çıkmaz. 23 Mart'ta 1 milyon 750 bin üyemizle birlikte cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Ekrem Başkan adayımızdır. Birileri ondan korktuğu için diplomasını iptal ederek ondan kurtulmaya çalışıyor diye biz ne motivasyonumuzdan ne kararlılığımızdan ne inancımızdan bir şey kaybetmeyiz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasında usulsüzlük olduğuna dair başlatılan soruşturmada İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, toplantısında 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden 10 kişinin kaydını silerek, geri kalan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kişiler tarafından alınan mezuniyetlerin "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesine karar verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararın duyulsanın ardından TBMM'deki makam odasında kurmaylarıyla bir araya geldi. Özel, TBMM'den ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, şunları söyledi:

"Bu kararın bu şekilde alınmış olması, hem kararın kararların kendi tarihleri açısından, hem de maalesef İstanbul Üniversitesi gibi 600 yıllık ve Türkiye'nin en önemli yüksek öğrenim kurumu açısından bir kara lekedir. Elbette biz bununla enseyi karartacak değiliz. Buradan bize motivasyon çıkar başka bir şey çıkmaz. 23 Mart'ta 1 milyon 750 bin üyemizle birlikte cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Ekrem Başkan adayımızdır. Birileri ondan korktuğu için diplomasını iptal ederek ondan kurtulmaya çalışıyor diye biz ne motivasyonumuzdan ne kararlılığımızdan ne inancımızdan bir şey kaybetmeyiz.

"Ekrem Başkan burada fail değil, mağdurdur. Ancak, yapılan işlem de hukuki değil, siyasidir"

Ben 1 milyon 750 bin üyemizi daha büyük kararlılıkla, daha büyük coşkuyla, inadına pazar günü gelip Ekrem Başkan'a sahip çıkmaya davet ediyorum. Bundan sonraki sürecin hukuki boyutu var şüphesiz. Artık bu bir idari karardır ve idari yargı yolu açıktır. İdari yargıda, bu yanlış hesabın en kısa sürede döneceğini ve idari yargının doğru kararı vereceğini bekliyorum. Umuyorum. Devamında hiç ümit etmem ama olumsuz bir karar olduğu takdirde zaten Anayasa Mahkemesi'nin benzer dosyalarda verdiği istikrarlı kararlar var. Kişinin kendi hilesi olmadıktan sonraki üç yıl boyunca tam ortadaki yılda çok sayıda arkadaşıyla birlikte üniversitenin çağrısı sonucunda başvurmuş, Ekrem Başkan burada fail değil, mağdurdur. Ancak yapılan işlem de hukuki değil, siyasidir. Bu siyasi işleme karşı siyaseten en net cevabı vereceğiz. Kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Pazar günü hep birlikte sandık başındayız. Ekrem İmamoğlu'nun arkasındayız."

"Bir görüşme yapıp durumu birlikte değerlendireceğiz"

Özel, "MYK'yı olağanüstü toplar mısınız" sorusuna, "Şu anda öyle bir karar vermedik. İhtiyaç olursa arkadaşlarım burada. Zaten dün bu ihtimali yaptığımız MYK toplantısında geniş olarak da değerlendirmiştik. Ama ihtiyaç duyarsak her zaman toplayabiliriz" diye yanıt verdi. Özel, "Ekrem Bey'le bir telefon görüşmeniz oldu mu" sorusunu da "İkimizin de iftar programları var. İftar programından sonra bir görüşme planladı özel kalemlerimiz. Bir görüşme yapıp durumu birlikte değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

"Onların da diplomalarının yok edilmesi, hiçe sayılması büyük haksızlıktır"

Özgür Özel, "Üniversitenin duyurusunda 28 kişiden bahsediliyor. Onlarla bir iletişiminiz var mı?" soruna da şu yanıtı verdi:

"Benim öyle bir bilgim yok ama diğer 27 kişinin şöyle bir mağduriyeti var; okul arkadaşları, Cumhurbaşkanı'nı dört kez yenip beşinci kez yeneceği için onların da diplomasını yaktılar. Onların da diplomalarının yok edilmesi, hiçe sayılması büyük haksızlıktır. Suçları neymiş? Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanıyla aynı sınıfta okumak."

Kaynak: ANKA

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den İmamoğlu'nun Diploması İptaline Tepki - Son Dakika

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