Özgür Özel'den KUMPASDER'e Teşekkür

(ANKARA) - Özgür Özel, Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (KUMPASDER), CHP'ye yönelik "FETÖ" iddialarına tepki içeren mesajını alıntılayarak teşekkür etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllarca iktidar partisiyle kol kola yürüyen FETÖ terör örgütünün kumpaslarına hedef olan askerlerimizin aileleri tarafından kurulan Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne yürekten teşekkür ediyorum. Bu karanlık kumpaslarda hayatını kaybedenleri rahmetle; zulme uğrayan, haksız yere bedel ödetilen tüm mağdurları saygıyla anıyorum" ifadesini kullandı.