Özgür Özel'den Saldırıya Sert Tepki

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıya ilişkin, "Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Milletvekilimiz, kıymetli yol arkadaşım Melih Meriç'e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum. Milletvekilimizin ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendim. Kendisine, ailesine ve bütün yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Melih kardeşimin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve aramıza dönmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.