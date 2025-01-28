(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesini kaybeden İzmir Bağımsız Milletvekili Salih Uzun'a TBMM'de taziye ziyaretinde bulundu.
Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Bağımsız Milletvekili Salih Uzun'un annesi Hayriye Uzun, 24 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede vefat etti. CHP Lideri Özel, Uzun'a Meclis'teki odasında taziye ziyaretinde bulundu. Özel'e CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Salih Uzun'a Taziye Ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?