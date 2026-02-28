Özgür Özel'den Tanju Özcan Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'den Tanju Özcan Açıklaması

28.02.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Başkanı Özgür Özel, Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasını eleştirerek burs veren vakfı savundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Tanju Özcan'a sorulan soru şu; Bir vakıf var. Vakfın tek işi öğrenciye burs vermek. Vakıf öğrencilere burs vermiş. Tanju Özcan'a da diyorlar ki 'Belediyeye gelenler vakfa da bağış yapıyorlarmış.' Tanju Özcan'ın şahsına bağış yapmıyorlarmış ya, Tanju Özcan'ın kursağından geçmiyormuş ya, cebine konmuyormuş ya, birileri gibi yüzde 20 alıp, 10'unu kendi, 10'unu yukarı yollamıyormuş ya. Tanju Özcan ne yapıyormuş? Bolu'daki iş insanları vakfa bağış yapmışlar, o vakıf da Bolu'nun fakir öğrencisine burs veriyormuş" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da katılacağı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi öncesi Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Özgür Özel'e Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir çiçek takdim etti. Özgür Özel daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu olan Muhittin Böcek'i Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Özgür Özel'in cezaevi ziyaretine genel merkez yöneticileri, CHP'nin Antalya ve bölge illeri milletvekilleri, parti yöneticileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Cezaevi ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Burdur mitingimiz öncesinde Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'i ziyaret ettim. Tabii kendisini iyi gördüm demek istiyorum ama buraya ilk kendisini emanet ettiğimizde 12 ilaç içiyordu ve 'Ne olacak bu işin, bu tedavinin seyri burada' diyorduk. Şu anda günde 22 ilaç içiyor. Kendi deyimiyle 'Böyle yuttuğum ilaçlara bakıyorum. Bu kadarını böbreklerim bir günde nasıl süzecek benim de aklım almıyor' diyor. Gerçekten 4- 5 farklı hastalığı var " dedi.Özgür Özel, Muhittin Böcek ile tutuklanıp Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın rahatsızlıkları nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini belirtti.

'VALLAHİ BİZE BUNLAR SORULSUN'

Bugün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma haberiyle uyandıklarını söyleyen Özel, "Şimdi ona sorulan sorular geldi. İçeride Muhittin Böcek ile konuştum. Yani gerçekten insan bir taraftan hem üzülüyor bir taraftan da diyorum ki aman bize bunlar sorulsun. Tanju Özcan'a sorulan soru şu; bir vakıf var. Vakfın tek işi öğrenciye burs vermek. Vakıf öğrencilere burs vermiş. Tanju Özcan'a da diyorlar ki; 'Belediyeye gelenler vakfa da bağış yapıyorlarmış.' Tanju Özcan'ın şahsına bağış yapmıyorlarmış ya, Tanju Özcan'ın kursağından geçmiyormuş ya, cebine konmuyormuş ya, birileri gibi yüzde 20 alıp, 10'unu kendi, 10'unu yukarı yollamıyormuş ya. Tanju Özcan ne yapıyormuş? Bolu'daki iş insanları vakfa bağış yapmışlar, o vakıf da Bolu'nun fakir öğrencisine burs veriyormuş. Bu kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hani bir tek sağlam çark bırakmadığı bu düzende halen daha iş adamı vakfa para verip de öğrenciye burs veriliyor, bu da bize soruluyorsa vallahi bize bunlar sorulsun" dedi.

'ARKADAŞLARIMIZ BOLU'YA İNTİKAL ETTİ'

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Özgür Özel, "Bolu'ya da arkadaşlarımız intikal ettiler. En yakından ve dikkatle takip ediyoruz. En kısa sürede başkanımızın ve siyaset arkadaşlarımızın serbest kalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Tanju Özcan, Özgür Özel, Güncel, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Tanju Özcan Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı
Kahramanmaraş’ta kar ve tipi ulaşımı felç etti Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL’nin getirisi dip yaptı Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

13:12
İran’ın vurduğu Abu Dabi’de son durum Kucağında çocukla sığınağa koştu
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
12:53
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
12:46
İran’ın Bahreyn’deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
12:40
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek’in hak mahrumiyeti cezasını onadı
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı
12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 13:54:47. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Tanju Özcan Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.