Özgür Özel'den Vali Özkan'a Ziyaret

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(MANİSA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi olarak atanan Vahdettin Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yayımlanan valiler kararnamesiyle Manisa Valisi olarak atanan Vahdettin Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Özel, Vali Özkan'a başarılar diledi. Vali Özkan da CHP Genel Başkanı Özel'e ziyareti nedeniyle teşekkür etti.