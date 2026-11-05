Özgür Özel, Ecevit\'in 20\'nci ölüm yıldönümünde darbelere teslim olmadıklarını söyledi

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Özel, "Maalesef bir büyük siyasi hazımsızlıkla muhatabız ve partinin yaptığı son dört kurultay, alınan son dört mazbata yok sayılarak bir siyasi darbeye muhattap olduk. Ama kendisi gibi darbelerden yılmadık, teslim olmadık. Bugüne kadar verdiğimiz tüm sözleri tuttuğumuz gibi iktidar olma, partimizi birinci parti yapma, sosyal demokrasiyi iktidar yapma ve bizden 70'lerde Ecevit'in yaptığı gibi emekçinin yüzünü güldüren, yoksulların güzünü güldüren, sosyal adaleti hayata geçiren ve sosyal demokrasiye yeni bir hat, yeni bir yön çizip, yeni bir güç veren başarıyı tekrar etmemiz beklenir. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, vefatının 20'nci yıldönümü nedeniyle eski Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Özel'e; YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, Grup Başkanvekili Murat Emir, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, milletvekilleri Umut Akdoğan ve Seyit Torun, Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Aylin Nazlıaka ve eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile partililer eşlik etti.

Özel burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"32 yaşında milletvekili, 36 yaşında bakan, 46 yaşında genel başkan, 48 yaşında başbakan olmuş bir siyasetçinin huzurundayız. 1970'li yıllarda partisinin başında girdiği ikisi yerel ikisi genel dört seçimden de CHP'yi birinci parti olarak çıkarmış bir büyük mücadele insanının huzurundayız. Kendi döneminde emekçilerin, işçilerin grevli toplu sözleşme hakkını elde ettikleri, emekçilerin çok sayıda kazanımını elde edip madenci dostu, emekçi dostu, işçi dostu Karaoğlan olarak büyük bir sevgiye mazhar olan bir devlet adamının huzurundayız. 1980 darbesi ile darbeciler partisini kapattığında gözaltına alınmış, tutuklanmış, özgürlüğünden olmuş, siyasi yasaklı olmuş ama mücadeleyi bırakmamış ve daha sonra yeni kurduğu partisi ile birlikte büyük bir mücadelenin sonunda yeniden başbakan olmuş bir siyasetçinin huzurundayız.

"GENEL BAŞKANIMIZI BİR KEZ DAHA RAHMETLE, MİNNETLE ANIYORUZ"

Genel sekreterimizi, bakanımızı, başbakanımızı, genel başkanımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Zorlu siyasi hayatında türlü kötülüklerle muhatap olmuş, hepsine direnmiş, her türlü saygısızlığı nezaketle aşmış bir beyefendinin huzurundayız. Bugün onun yaşında olanlar onun yaşıyla alay ediyor, sağlık durumunun devlet yönetiminin önünde engel olduğunu söylüyor ve bu yaşta bu görevin sürdürülmemesi gerektiğini söylüyorlardı. O, nezaketle sustu. Bugün ona onu söyleyenler aynı yaştadırlar ve hiç arzu etmeyiz ama sağlık durumuyla tartışma durumundadırlar.

"BÜLENT ECEVİT'İ TARİH HEP HAKLI ÇIKARDI"

Diğer taraftan Türkiye'nin çok zor günlerinden büyük bir depremin ardından üçüncü gün halen daha 'Çadır yok' diyenlerin bir başka büyük depremin ardından 33'üncü gün çadır temin edememekle toplumun önünde ve tarihin önünde mahcup olduklarını hep birlikte izledik. Bülent Ecevit'i tarih hep haklı çıkardı. Bülent Ecevit'in milliyetçiliğinin, vatanseverliğinin sorgulandığı zamanlarda milliyetçiliği Kıbrıs'ın Beşparmak dağlarına yazarken ve adaya hem Türklere hem Rumlara barışı götürmek üzere giden kararı alırken onunla aynı kabinede görev yapan Sayın Genel Sekreterimizin ve bugün hayatta olan sağlık durumundan dolayı burada olamayan Erol Çevikçe'nin şahsında Kıbrıs'a barışı götüren, Kıbrıs'taki mezalimi durduran kararı alan kabinenin rahmetli olmuş tüm üyelerini de bir kez daha saygıyla anıyorum. Sayın Başbakan hayat arkadaşıyla, siyaset arkadaşıyla, yol arkadaşıyla rahmetli Rahşan Ecevit'le birlikte ebedi istirahatgahındadır. Rahşan Hanım'ı da rahmetle ve minnetle anıyoruz.

"ECEVİT GİBİ DARBELERDEN YILMADIK, TESLİM OLMADIK"

Buraya 4 Kasım kurultayından hemen ertesinde ilk katıldığımızda törenlere partimizin genel başkanı olarak kendisini örnek aldığımızı ve gireceğimiz tüm yerel ve genel seçimlerden partimizi birinci parti çıkarmaya söz verdiğimizi söylemiştik. Yerel seçimlerden sonra da burada hep birlikte sözümüzü tuttuğumuzu söyleyerek gelmiştik. O günden sonra maalesef bir büyük siyasi hazımsızlıkla muhatabız ve partinin yaptığı son dört kurultay, alınan son dört mazbata yok sayılarak bir siyasi darbeye muhatap olduk. Ama kendisi gibi darbelerden yılmadık, teslim olmadık. Mücadeleyi hep beraber sürdürüyoruz. Sıra genel seçimlere girmekte ve genel seçimlerde partimizi birinci parti yapmak ve iktidar yapmaktadır. Bugün YENİ Parti'nin Genel Başkanı olarak ben ve YENİ Parti'nin üyeleri, yönetici kadroları olarak sizler başbakanımızın huzurundayız. Bugüne kadar verdiğimiz tüm sözleri tuttuğumuz gibi iktidar olma, partimizi birinci parti yapma, sosyal demokrasiyi iktidar yapma ve bizden 1970'lerde Ecevit'in yaptığı gibi emekçinin, yoksulların güzünü güldüren, sosyal adaleti hayata geçiren ve sosyal demokrasiye yeni bir hat, yeni bir yön çizip, yeni bir güç veren başarıyı tekrar etmemiz beklenir. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Hatırasının önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Bundan sonra da onu yaptıklarıyla anmaya ve saygıyla anmaya devam edeceğiz."

Özel ve beraberindeki heyet, daha sonra eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın mezarını da ziyaret ederek, karanfil bıraktı.