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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emekliler yaşadıkları yoksullaşmanın hesabını soracak - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emekliler yaşadıkları yoksullaşmanın hesabını soracak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde yapılan 'Emekliler Buluşması'ndaki konuşmasının bir bölümünü '31 Mart hesap günü olacak. Emekliler yaşadıkları yoksullaşmanın hesabını soracak' mesajıyla paylaştı.

20.01.2024 - 12:56,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde yapılan "Emekliler Buluşması"ndaki konuşmasının bir bölümünü "31 Mart hesap günü olacak. Emekliler yaşadıkları yoksullaşmanın hesabını soracak" mesajıyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Emekliler Buluşması'nda yaptığı konuşmanın bir kesitini "31 Mart hesap günü olacak! Emekliler yaşadıkları yoksullaşmanın hesabını soracak!" notuyla paylaştı. Özel'in paylaştığı konuşması şöyle:

"Bakın çok basit bir hesap yapacağız bütün Türkiye'nin gözünün önünde. 2002'de 228 milyonken emekli maaşı, en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katıyken, o maaşı çekip sarrafa gittiğinizde 8 çeyrek altın alıyordunuz. Bugün gelecek ayın ilan edilen 10 liralık en düşük emekli maaşıyla 2,5 tane altın alabiliyorsunuz, 5,5 çeyrek altın her ay Adalet ve Kalkınma Partisi eliyle emeklinin evinden çalınıyor, başka birilerinin cebine konuyor. 8 çeyrek altından 2,5 çeyrek altına gelinen noktadayız. Bunu bütün emekliler adına, bütün memleketimize, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, MHP'ye oy veren herkese şikayet ediyoruz. Siz oyu veriyorsunuz, onlar cebinizden her ay 5,5 çeyrek altını alıp zenginlere veriyorlar. Hesap ortada. Bunun hesabını emekliye vereceksiniz, bunun hesabını emekli sizden soracak. 31 Mart hesap günü olacak, bu hesap sorulacak."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emekliler yaşadıkları yoksullaşmanın hesabını soracak
Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emekliler yaşadıkları yoksullaşmanın hesabını soracak - Son Dakika
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