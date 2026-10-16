Özgür Özel, Esenyurt kayyımının evinden çıkan milyon Euroları gündeme getirdi - Son Dakika
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Özgür Özel, Esenyurt kayyımının evinden çıkan milyon Euroları gündeme getirdi

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Özgür Özel, Esenyurt kayyımının evinden çıkan milyon Euroları gündeme getirdi
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Davası'nda Ekrem İmamoğlu'nun üçüncü gün savunmasını izledi. Özel, Esenyurt'a atanan kayyımın evinden milyon Eurolar çıktığını, İstanbul'a hizmet edenlere iftira atıldığını söyledi.

(İSTANBUL) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Davası kapsamında savunma yaptığı 3. güne ilişkin değerlendirmesinde, "Bir tarafta kör kuruşa tenezzül etmeyip İstanbul'a hizmet edenlere iftira edenler, öbür tarafta sadece Esenyurt'a atadıkları kayyımın evinden milyon Eurolar çıkanlar, milletin gözünün önündedir" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun savunma yaptığı üçüncü gün duruşmasını takip etti. Duruşmanın ardından açıklama yapmak üzere basın mensuplarının karşısına geçen iki genel başkan arasında mikrofonların düzenlenmesi sırasında esprili bir diyalog yaşandı. Dervişoğlu, mikrofonları düzeltirken, "Özgür Bey mikrofon düzeltme hakkını bir kere kullandı. Bu sefer ben yapıyorum" dedi. Özel ise Dervişoğlu'na, "Bir ay gündemde kaldım ben Genel Başkanım" yanıtını verdi. KOZA TV muhabirinin mikrofonu yerleştirmesinin ardından Özel, "KOZA'ya ilk günden ceza yazmışlar zaten" ifadesini kullandı.

Özel, yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun kendisiyle ilgili tüm iddialara somut, kanıtlı yanıtlar verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"İlk günden beri 'Kişi kendinden bilir işi' şeklinde birilerinin aradığı para kasaları, paraları nereye sakladınız, nerede bu paralar? Diye sorulara, o paraların nerede olduğunu teker teker söyledi. İstanbul'da yaptığı sosyal belediyecilik uygulamalarında olduğu, AK Parti'nin imara açtığı dere yataklarının kamulaştırmasında o paraları harcadığı, Üsküdar'ın su basan sahili artık su basmayan hale gelmesi için yaptığı yatırımları, İSKİ'nin milyarlık yatırımlarını ve İstanbul'un israfını bitirerek ranta kapattığını ve kaynakları doğru yere kullandığını, aradıkları paranın İstanbul'da hizmet olarak kullanıldığını, kendi evinde veya burada yargılanan kimsenin evinde, iş yerinde, yakınlarının herhangi bir yerinde kör kuruşun yakalanmadığını; sadece Esenyurt'a atadıkları kayyımın sağ kolu olarak Beyoğlu'ndan getirdiği, yani vali yardımcısı kayyımın sağ kolu olarak Esenyurt'a yerleştirdiği kişinin evinden bugün, 'kasa ev' gibi bir terminolojiyle tanıştık, 7 milyon Euro'yu koymak için özel ev kiralamış, bu ortaya çıktı. Bir tarafta kör kuruşa tenezzül etmeyip İstanbul'a hizmet edenlere iftira edenler, öbür tarafta sadece Esenyurt'a atadıkları kayyımın evinden milyon Eurolar çıkanlar, milletin gözünün önündedir.

Biz burası canlı yayınlansın çok istedik, yayınlamadılar ama sizlerin sayesinde milletimiz buraya bakıyor. İftiracılar da tarih önündeki yerleri alıyorlar. Tertemiz insanlar da tarihe bu kayıtlarla geçiyor. Her zaman İYİ Parti Meclis zemininde, ülke gündeminde, milletvekilleriyle yöneticileriyle mahkeme salonunda vardı. Bugün de sayın Genel Başkanı'mız, Ekrem Başkanımızın savunmasını bizimle birlikte dinledi, şeref verdiler. Hakikate duydukları güveni, bize verdikleri desteği bir kez daha tekrarladılar. Kendisine YENİ Parti, İmamoğlu ailesi ve burada yargılanan bütün arkadaşlarımızın aileleri olarak teşekkür ediyoruz. Hoş geldiler, sefa getirdiler."

Kaynak: ANKA
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