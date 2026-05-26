Özgür Özel'in Mitinginde Gerginlik

26.05.2026 13:31
Özgür Özel'in mitingine izin verilmedi, polis müdahale etti.

MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in İzmir'de düzenleyeceği miting öncesi gerginlik yaşandı. Valiliğin miting için izin verdiği Gündoğdu Meydanı yerine Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık uyarılara uymayınca, polis, TOMA ile tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti.

Özgür Özel, bugün Cumhuriyet Meydanı'nda 'Millet Buluşması' programı için İzmir Valiliği'ne başvurdu. Ancak Valilik, alanın kısıtlı sayıda kişi alabileceği gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı'na izin vermedi, programın yakındaki Gündoğdu Meydanı'nda yapılabileceği belirtildi. Valilik kararına rağmen Özel, programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğini ve Atatürk anıtına çelenk bırakacağını açıkladı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından meydan bariyerlerle kapatıldı.

Bugün Özgür Özel'i beklemek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere polis ekipleri tarafından yolu açmaları uyarısı yapıldı. Uyarılara aldırmayan kalabalık, bariyerlerin kaldırılmasını isteyince arbede yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri, TOMA'lar ile kalabalığa tazyikli su ve biber gazı sıkılarak müdahale etti.

Kaynak: DHA

Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
