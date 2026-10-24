Özgür Özel İzmir\'de yöneticilerle buluştu, \'İzmir\'in 10 milletvekili var\' dedi

(İZMİR) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de partisinin il, ilçe yöneticileri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Özel, "Bundan sonra İzmir'in 10 milletvekili var. Bir tanesi de Özgür Özel. Çok yoğun bir çalışma temposunu hep birlikte yapacağız. Genel başkan olarak da İzmir milletvekili olarak da seçime kadarki 1-1,5 yıllık sürede beni sürekli burada göreceksiniz, sahada göreceksiniz" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de partisinin il-ilçe yöneticileri veg belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Konak ilçesinde bir otelde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Benim iki memleketim var diyebilirim. Bir tanesi doğduğum Manisa, ikincisi büyüdüğüm İzmir. İzmir'de üzüldüğümüz, sıkıntı çektiğimiz günler oldu ama yarın il kongremizin tamamlanmasıyla birlikte, pazartesi gününden itibaren yepyeni bir YENİ Parti ve YENİ Parti'nin belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle beraber İzmir'deki pozitif siyasetini İzmir gündemine çok iyi gelecek, çok yeni bir çalışma sistemini birlikte kararlaştırdık. YENİ Parti'nin İzmir'de 9 milletvekili var, benimle birlikte 10. Bundan sonra İzmir milletvekiliyim Özgür Özel olarak. Seçimlerde gelip İzmir'den aday olacağım yok. Senelerce bu konuşuldu. Ben hep bunu reddettim. Çünkü hiçbir İzmirli siyasetçinin hakkını yemek istemem. Ama bundan sonra İzmir'in 10 milletvekili var. Bir tanesi de Özgür Özel. Çok yoğun bir çalışma temposunu hep birlikte yapacağız. Genel başkan olarak da İzmir milletvekili olarak da seçime kadarki 1-1,5 yıllık sürede beni sürekli burada göreceksiniz, sahada göreceksiniz."

"İZMİR'İN BİZE DUYDUĞU GÜVEN BOŞA ÇIKMAYACAK"

İzmir'in kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmayacaklarını belirten Özel, "Bundan sonra pozitif bir gündemle ve gitgide güçlenen bir YENİ Parti'yle birlikte İzmir'in bize duyduğu güven boşa çıkmayacak. Anketlerde YENİ Parti'nin en güçlü olduğu il İzmir. İzmir'deki en güçlü parti, her iki kişiden birinin desteğini almış parti YENİ Parti. İzmirlilerin bize duyduğu güveni ve beklentilerini boşa çıkarmayacağız. Güveni tam olarak karşılayacağımıza herkes emin olabilir. İzmir'i çok seviyoruz, İzmirlileri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.