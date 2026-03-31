Özgür Özel, Kosova Programını İptal Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından Kosova'nın başkenti Priştine'deki programını iptal etti. Özel, gelişmeleri Genel Merkez'de takip ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Kosova'nın başkenti Priştine'de Fadıl Vokrri Stadyumu'nda Türkiye ile Kosova A Milli Futbol takımları arasında oynanacak FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off final maçını stadyumdan izleyecekti. Maç için öğle saatlerinde Kosova'ya hareket etmesi beklenen Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından Priştine programını iptal etti.

