Özgür Özel, Küresel İlerici Seferberlik'in İlk Toplantısı İçin Barselona'ya Gidiyor

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Sosyalist Partisi'nin ortaklığında düzenlenen Küresel İlerici Seferberlik'in 17-18 Nisan'da düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere İspanya'nın Barselona kentine gidecek.

Avrupa Sosyalist Partisi'nin (PES) 17-18 Ekim 2025'te Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen kongresinde oluşturulması kararlaştırılan Küresel İlerici Seferberlik'in (Global Progressive Mobilisation) ilk toplantısı, 17-18 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek. Dünyanın birçok ülkesinden 4 bini aşkın ilerici liderler, aktivist, akademisyen, sendikacı ve siyasi parti temsilcilerini bir araya getirecek etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşmacı olarak davet edildi.

Etkinlik Özel'in başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü Sosyalist Enternasyonal, İlerici İttifak (PA) ve PES çatısı altında düzenleniyor. Programa İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, İsveç Başbakanı ve PES Başkanı Stefan Löfven, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, Uruguay Cumhurbaşkanı Yamandu Orsi, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Almanya Başbakan Yardımcısı ve SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil ve birçok lider katılacak.

17 Nisan'da etkinlik kapsamında düzenlenecek seminerlere katılacak olan Özel, 18 Nisan'da katılımcılara hitap edecek. Özel'in İran Savaşı, Gazze'deki son durum, 19 Mart'tan bu yana partisine ve partisinin belediye başkanlarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlara ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Özel, ayrıca iki gün boyunca dünya liderleriyle ikili temaslarda bulunacak.

Muğla Belediye Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Koordinatörü Ahmet Aras da dünyadan belediye başkanlarının katıldığı panele konuşmacı olarak yer alacak.