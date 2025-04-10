Özgür Özel, Mahir Polat'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında tutukluyken sağlık durumu nedeniyle adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Polat'ın tahliyesi sonrası konutuna gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Türkiye'de ortak bir vicdanın harekete geçtiğini belirtti.

Polat'ın, kapalı yerlerde durma noktasında bir rahatsızlığı ve hipertansiyonu olduğunu, bu nedenle cezaevine girdiğinde tansiyonunun yükseldiğini ifade eden Özel, "Doktorların vermiş olduğu karar son derece yerinde. Bugün de ev hapsine döndü. Tabii bu da ölçüsüz bir tedbir. Hiçbir suçu olmayan arkadaşlarımızın eve hapsedilmesini de doğru bulmuyoruz. İşlerinin başına dönmesini ve tutuksuz yargılanmalarını bekliyoruz." dedi.

Özel, Polat'ın kendi ilaçları, kendi doktoruyla, ailesinin yanında çok daha hızlı şekilde iyileşeceğine inandıklarını kaydetti.

Özgür Özel, sabah Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarını cezaevinde ziyaret edeceğini bildirdi.

Ziyarette Özel'e, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.