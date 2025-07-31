Özgür Özel, Medya AŞ. Genel Müdürü\'nü Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Medya AŞ. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'i cezaevinde ziyaret etti.

Düzce'nin Çilimli ilçesindeki Düzce Ceza İnfaz Kurumu'na gelen Özel, yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından cezaevi çıkışında bekleyen CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı ve partililerle sohbet etti.

Ankara'da bir toplantıya katılacağı için partilerle kısa süre görüşen Özel, daha sonra kentten ayrıldı.