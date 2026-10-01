Özgür Özel, Mersin\'deki gözaltılar üzerine altı kişilik heyeti görevlendirdi

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasına ilişkin, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında altı kişilik bir heyeti Mersin'e görevlendirdi.

YENİ Parti'den yapılan bilgilendirmede YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar üzerine, belediye başkanlarının aileleriyle sabah saatlerinde telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi. Özel, görüşmelerde ailelere geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma duygularını iletti.

Özel daha sonra altı milletvekilinden oluşan bir heyeti Mersin'e görevlendirdi. Heyette; Ali Mahir Başarır, Talat Dinçer, Burhanettin Bulut, Orhan Sümer, Ayhan Barut ve Servet Mullaoğlu yer alıyor.