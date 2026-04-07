CHP Lideri Özgür Özel, Meslek Fabrikası Sürecini Eleştirdi ve İzmir'deki Hizmetleri Övdü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Meslek Fabrikası'na yönelik süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Özel, 'Buradan o Aydın'ın iradesini çalandan ne kadar iğreniyorsak, Meslek Fabrikası'nı halkın hizmetinden almayı hedefleyen zihniyetten de o kadar rahatsızız' ifadelerini kullandı.

CHP lideri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimine övgüde bulunarak, Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kararlı duruşuna dikkat çekti. Özel, dün abluka altına alınan yapının önünde yaşanan arbedeye de değinerek, müdahalenin AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri konumundaki bir yetkili üzerinden yürütüldüğünü belirtti. İsim vermeden sert ifadeler kullanan Özel, 'şimdi bir tanesi var Cemil Tugay'la güya uğraşıyor. Adını anmaya değmez. Vasıfsız, niteliksiz, beceriksiz, işi gücü kavga o takip ediyor bu işi' dedi.

Özel, Meslek Fabrikası'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri ve tahliye sürecini detaylarıyla ele aldı. Konuşmasında, Mustafa Bozbey'in baskılara rağmen CHP'li kalmasını övdü ve 'O Aydın'ın iradesini çalandan ne kadar iğreniyorsak, Mustafa Bozbey'in duruşundan da o kadar övünüyoruz' ifadelerini kullandı. Ayrıca, İzmir'deki kooperatifler yoluyla kentsel dönüşüm projelerinden bahsederek, 'kooperatifçilik suç değildir, hiç olmadı' diye vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin konut mağdurlarının sorunlarını çözmek için çalıştığını belirten Özel, 'İzmir'de yüzlerin gülmesi Özgür Özel'in baş sorumluluğudur' dedi. Meslek Fabrikası'nın Atatürk tarafından İzmir Belediyesi'ne bırakıldığını ve 10 yılda 145 bin kursiyere meslek öğretildiğini anlattı. Özel, bu binanın polis operasyonuyla ele geçirilmesini eleştirerek, 'bir harami zihniyeti var' ifadesini kullandı ve İzmirlilere bu günleri unutmamaları ve sandıkta hesap sormaları çağrısında bulundu.