CHP Lideri Özgür Özel, Meslek Fabrikası Sürecini Eleştirdi ve İzmir'deki Hizmetleri Övdü
CHP Lideri Özgür Özel, Meslek Fabrikası Sürecini Eleştirdi ve İzmir'deki Hizmetleri Övdü

07.04.2026 15:49
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında Meslek Fabrikası'nın durumunu eleştirerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kararlı duruşuna övgüde bulundu. Özel, yapılan müdahalelerin arkasındaki zihniyeti sert bir dille eleştirdi ve konut mağdurlarının sorunları için yapılan çalışmaları vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Meslek Fabrikası'na yönelik süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Özel, 'Buradan o Aydın'ın iradesini çalandan ne kadar iğreniyorsak, Meslek Fabrikası'nı halkın hizmetinden almayı hedefleyen zihniyetten de o kadar rahatsızız' ifadelerini kullandı.

CHP lideri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimine övgüde bulunarak, Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kararlı duruşuna dikkat çekti. Özel, dün abluka altına alınan yapının önünde yaşanan arbedeye de değinerek, müdahalenin AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri konumundaki bir yetkili üzerinden yürütüldüğünü belirtti. İsim vermeden sert ifadeler kullanan Özel, 'şimdi bir tanesi var Cemil Tugay'la güya uğraşıyor. Adını anmaya değmez. Vasıfsız, niteliksiz, beceriksiz, işi gücü kavga o takip ediyor bu işi' dedi.

Özel, Meslek Fabrikası'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri ve tahliye sürecini detaylarıyla ele aldı. Konuşmasında, Mustafa Bozbey'in baskılara rağmen CHP'li kalmasını övdü ve 'O Aydın'ın iradesini çalandan ne kadar iğreniyorsak, Mustafa Bozbey'in duruşundan da o kadar övünüyoruz' ifadelerini kullandı. Ayrıca, İzmir'deki kooperatifler yoluyla kentsel dönüşüm projelerinden bahsederek, 'kooperatifçilik suç değildir, hiç olmadı' diye vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin konut mağdurlarının sorunlarını çözmek için çalıştığını belirten Özel, 'İzmir'de yüzlerin gülmesi Özgür Özel'in baş sorumluluğudur' dedi. Meslek Fabrikası'nın Atatürk tarafından İzmir Belediyesi'ne bırakıldığını ve 10 yılda 145 bin kursiyere meslek öğretildiğini anlattı. Özel, bu binanın polis operasyonuyla ele geçirilmesini eleştirerek, 'bir harami zihniyeti var' ifadesini kullandı ve İzmirlilere bu günleri unutmamaları ve sandıkta hesap sormaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel CHP Lideri Özgür Özel, Meslek Fabrikası Sürecini Eleştirdi ve İzmir'deki Hizmetleri Övdü - Son Dakika

Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

17:16
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
SON DAKİKA: CHP Lideri Özgür Özel, Meslek Fabrikası Sürecini Eleştirdi ve İzmir'deki Hizmetleri Övdü - Son Dakika
