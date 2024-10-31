Özgür Özel, MYK'yı Olağanüstü Toplantıya Çağırdı - Son Dakika
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Özgür Özel, MYK'yı Olağanüstü Toplantıya Çağırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'taki gelişmeleri değerlendirmek için MYK'yı topladı.

31.10.2024 00:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığında olağanüstü toplantıya çağırdı.

Özel, sosyal medya hesabından, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması üzerine açıklamalarda bulundu.

Daha önce 1-3 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapmayı planladıkları kampı iptal ederek milletvekillerini İstanbul'a gitmeleri yönünde bilgilendirdiğini belirten Özel, "Milletvekillerimizle, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya geleceğiz. Parti Meclisimizi ise 3 Kasım Pazar günü İstanbul'da toplayacağız." bilgisini verdi.

Partisinin MYK'sını da bugün 13.30'da Esenyurt CHP İlçe Başkanlığında olağanüstü toplantıya çağırdığını aktaran Özel, tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları da saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet etti.

Özel, şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır. Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir. Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz."

Kaynak: AA

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