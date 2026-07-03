Özgür Özel: Savcı cübbeleriyle darbe yapıyorlar

(KARABÜK)- CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Eskiden darbeyi generaller üniformalarıyla yapıyorlardı; şimdi savcı cübbeleriyle darbe yaptırıyorlar. ve bu partinin adayına, bu partinin kurumuna, bu partinin liderine operasyon çekmeye çalışıyorlar. Biz buna teslim olmayacağımızı ilk günden söyledik" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Safranbolu'dan Zonguldak'a geçerken Yenice'de kendisini karşılayan vatandaşlarla buluştu. Bankın üzerine çıkarak Yenicelilere hitap eden Özel, "Yenice bizim için kıymetli bir yer. Çok güzel insanların olduğu bir yer. Başkanımız sürekli sizlerin heyecanını bizlere aktarıyor. Buraya kadar da gelmişsiniz. Bir tane bankımız var. Bir tane cami hoparlörümüz var. Başka bir şeye ihtiyaç yok" dedi.

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi şunu söyleyeyim: Kırk yedi yıl sonra partiyi birinci parti yaparken binada oturarak yapmadık sonuçta. Binada oturmakla iktidar olunmuyor. Sokakta olunca, meydanda olunca, insanlarla konuşunca, çalışınca oluyor. Ben ilk göreve geldiğim gün söz vermiştim kendi kendime. Dedim ki 'Bu partiyi iktidar yapacağım. Hiçbir hırsın bu işin önüne geçmesine izin vermeyeceğim. En doğru adayları belirleyeceğim ve öyle ilerleyeceğiz'. Yerel seçimleri gördünüz. Kırk yedi yıl sonra birinci parti olduk. Yine Türkiye'nin yüzde 65 nüfusuna hizmet eder duruma geldik. Yine Cumhuriyet Halk Partisi olarak en doğru adayları belirledik ve en iyi sonuçları aldık. Cumhurbaşkanlığı seçimi içinde önce ön seçimle dedik bütün üyelere soracağız. Sonra bütün millete sorduk. 15 Buçuk milyon oyla Ekrem İmamoğlu'nu belirledik. Gördüler ki biz bu işi başaracağız. 47 Yıl sonra birinci olmuşuz. Kurulduğu günden beri ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi mağlup olmuş. Bu sefer başladılar saldırmaya."

"SAVCI CÜBBELERİYLE DARBE YAPTIRIYORLAR"

Bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Eskiden darbeyi generaller üniformalarıyla yapıyorlardı; şimdi savcı cübbeleriyle darbe yaptırıyorlar. ve bu partinin adayına, bu partinin kurumuna, bu partinin liderine operasyon çekmeye çalışıyorlar. Biz buna teslim olmayacağımızı ilk günden söyledik. ve şu anda da Türkiye'nin dört bir yanında inanılmaz bir şeyler oluyor. Diyarbakır'da da oluyor, Denizli'de de oluyor, Burdur'da da oluyor. Bugün Kastamonu'dakini gördünüz. Dün aynı şekilde hem Samsun'da hem Çorum'da nerede olursak olduğumuz her yerde inanılmaz bir şey var.

"BİZ BUNLARA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Sizler büyük bir darbeye direniyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine, Türkiye'ye sandığı getiren partiden sandığı kaçırmaya çalışıyorlar. Büyük bir sandık mücadelesi veriyoruz. Anneler ağlıyor, gözyaşlarına dayanamam. Büyükler üzülüyor, sinirleniyor. Aman sinirinizi içimizde tutalım. Bunu bir enerjiye çevirelim. Bu bir iktidar enerjisi olacak. Ben size şu kadarını söyleyeyim: Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bunlara teslim olmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar yolumuzdan dönmeyeceğiz.

"HALKIN GÜCÜNÜ KİMSE YENEMEZ"

Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir mesele değil. Bu mesele Tayyip Erdoğan'la millet arasında bir mesele. Millet onu değiştirmeye karar vermiş, emekliler karar vermiş, işçiler karar vermiş, çiftçiler karar vermiş, öğrenciler, gençler karar vermiş, kadınlar karar vermiş o bu karara direniyor, sanıyor ki 'ben rakiplerimi tek tek içeriye atarsam, rakip partinin başına kendi bildiğimi atarsam bunları yenerim'. Halkın coşkun selinin önünde kimse duramaz. Halkın gücünü kimse yenemez. Halk kimi istiyorsa getirir, kimi istiyorsa götürür.

"PARTİYİ GERİ ALMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Partiyi geri almak için elimden geleni yapıyorum. Siyasi ve hukuki mücadeleyi veriyoruz. Tut ki vermediler, vallahi billahi bu millet ne yöne derse o yöne hep birlikte yürüyeceğiz. Şunu söyleyeyim: Bir yoldayız. Sağ olun siz bu yolda bize yoldaşlık ediyorsunuz. Bu destek olduğu sürece bizim sırtımızı kimse yere getiremez. Biz birbirimize sahip çıkacağız. Ülkemize sahip çıkacağız. Bu yolun sonu iktidardır. Bunun sözünü size veriyorum.

"YENİCE'YE MUTLAKA BİR KEZ DAHA GELECEĞİM"

İlçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Her birinize teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün Yenice'ye kendim geleceğim. Yenice'ye benden çok selamlar. Yenice'ye mutlaka ve mutlaka bir kez daha geleceğim. Yenice'de ilçe binamızda çayınızı içeceğim. Sizinle birlikte Yenice'de beraber olacağım."