Özgür Özel, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Sivas Kongresi, milletimizin işgale, mandaya, himayeye teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönemeçtir. Bir memleketin geleceği, ancak kendi milletinin iradesiyle tayin edilir. Sivas Kongresi'nin 107'nci yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum."