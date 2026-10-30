Özgür Özel, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattındaki test sürüşünü başlattı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın test sürüşünü gerçekleştirdi.

Hattın Kadıköy'deki 60. Yıl Parkı durağına gelen Özel, burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın teknik sunumunu dinledi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Özel, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın başka bir anlamı olduğunu belirterek, "Büyükşehirlere bakın, metrolar önce zengin mahallelerinin, zengin semtlerinin arasında gitmeye başlar. Oysa bu metro hattına baktığınızda Ümraniye'yi denize bağlıyor. Yoksul semtleri daha varlıklı mahallelere, şehrin merkezine ulaştıran ve bunu toplu taşımayla yapan projelerin anlamı başkadır." ifadelerini kullandı.

Özel, İstanbul'da yapımı yeniden başlatılan 10 metro hattından 2'sinin 2027'de, diğer 2'sinin ise 2028'de tamamlanmasının planlandığını aktararak, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve metro projelerinde görev alan çalışanlara teşekkür etti.

İBB Başkan Vekili Aslan ise hattın 19 Aralık'ta açılacağını bildirdi.

Proje çalışması devam eden metro hatlarıyla ilgili de bilgi veren Aslan, "Bir taraftan da metro araçları alıyoruz. 2 bin otobüs alımına karar verdik. 550 tanesinin ihalesini gerçekleştirdik. 145 otobüsümüzü de teslim aldık. Bir taraftan da metro araçlarını Türkiye'de yaptırmaya devam ediyoruz. Yeni ihaleleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Açıklamaların ardından Özel, Aslan ve beraberindekiler, test sürüşü için metro aracında yerini aldı.

Metronun ön vagonunda telsizle hareket merkezine seslenen Özgür Özel, "Hayırlı olsun, başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim." diyerek sürüşü başlattı.

Yaklaşık 20 dakika süren sürüş sırasında İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, hatla ilgili bilgiler verdi.

Sürüşün ardından hattın Ataşehir İstasyonu'na gelindi. Özel, peron bölümünde incelemelerde bulunulmasının ardından beraberindekilerle istasyonun giriş kısmında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Test sürüşüne, Yeni Parti genel başkan yardımcıları, bazı milletvekilleri, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB yöneticileri, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.