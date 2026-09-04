Özel'den Üsküdar seçimine tepki: Millet gözaltındayken kapkaç yapacaklar - Son Dakika
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Özel'den Üsküdar seçimine tepki: Millet gözaltındayken kapkaç yapacaklar

Özel\'den Üsküdar seçimine tepki: Millet gözaltındayken kapkaç yapacaklar
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminin yenilenmesini ve CHP'li üyelerin gözaltına alınmasını sert dille eleştirerek, 'Üç kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar'a çökecekler' dedi. Özel, Sivas Kongresi'nin 107. yılını da andı.

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT - Eylem Ladin DEĞER

(TEKİRDAĞ) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin iktidara tepki göstererek, "Üç kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar'a çökecekler. Böyle bir hesabın içindeler. Millet gözaltındayken seçim olacak ve Üsküdar'da kapkaç yapacaklar. Bunu milletimize şikayet ediyoruz" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 2 gün sürecek Trakya temasları kapsamında Tekirdağ Çorlu'da cuma namazının ardından açıklama yaptı. İki günde üç ili ziyaret edeceklerini söyleyen Özel, Sivas Kongresi'nin 107'nci yılını kutlayarak, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sivas Kongresi'ne katılan ve Kurtuluş Savaşı'nı örgütleyen, cumhuriyetin kuruluşunun ilk adımlarını atan kongrenin bütün delegelerini rahmetle ve minnetle andığını belirtti.

YENİ Parti'nin Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti onun değerlerini sonuna kadar sahiplendiğini vurgulayan Özel, "YENİ Parti olarak Sivas Kongresi'ni ve kongre kararlarını ardından kurtuluşu ardından da kuruluşu sahiplenen kadrolar olarak bir kez daha Sivas Kongresi'nin 107'nci yılını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEDETAŞ'IN MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 65"

Büyük bir adaletsizlik ile karşı karşı olduklarını söyleyen Özel, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimlerinin yenilenmesi kararına ve CHP'li meclis üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Üsküdar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için önemli olduğuna dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan'ın çok önem verdiği ikamet ettiği İstanbul'a geldiğindeki Üsküdar'ı yıllarca Üsküdarlılar Adalet ve Kalkınma Partisi yönetsin dedi. Kimse bir şey demedi, yönettiler. Mademki milli iradedir, mademki milletin kararı her şeyin üzerindedir. Millet bu seçimlerde de 2024 yılının 31 Mart günü bir karar verdi ve dedi ki Üsküdar'ı bu dönem Sinem Dedetaş yönetsin. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkan adayıydı o zaman. ve dedi ki yıllarca AK Parti yönetti. Özgür Özel'in değişiminden sonra İstanbul'da aday gösterdiği bir kadın Üsküdar'ı yönetsin. Adaylığında büyük heyecan uyandıran Sinem Dedetaş aynı Tekirdağ'daki kadın belediye başkan adayımız Candan Yüceer olduğu gibi büyük bir heyecan yarattı ve seçimlerde her ikisinde olduğu gibi 2 kişiden birinin oyunu ve fazlasını alarak Sinem Dedetaş da seçildi.

Üsküdar'ı yönetiyordu ve inanılmaz işler yapıyordu. Hatırlayın o Üsküdar Meydanı'ndaki işgali orayı tamamen halka açtı asla olmaz denilen bir işi yaptı. Hatta o dönemde bundan bir önceki İçişleri Bakanı valiyken o işgalciler AK Parti'nin dağıttığı o işgalcilerin yanında zabıtanın karşısına polisi bile dikti. Ama Sinem büyük bir cesaretle Üsküdar'da yıllardır yapılmayanları yaptı ve biz de öyle ölçtük çıkarsınlar Üsküdar'da yaptırdıkları memnuniyet anketini göstersin AK Parti. Yüzde 65'tir Üsküdar'da Üsküdarlının Sinem Dedetaş'tan memnuniyet oranı."

ÖZEL, CUMHURBAŞKANI'NA SESLENDİ: BÖYLE Mİ ALACAKSINIZ?

Dedetaş'ın geçtiğimiz aylarda tutuklandığını, daha sonra yapılan başkan vekili seçimlerinden CHP'nin adayının birinci çıktığını hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"Hemen ardından AK Parti gitti itiraz etti. Çarşamba günü seçimlerin cumartesi gününe yenilenmesine karar verdiler. İnanıyor musunuz arkadaşlar? Üç belediye meclis üyemizi tutukladılar, gözaltına aldılar. Pazara kadar dört gün tutacaklar, valilik de hızla yazıyı yazdı, cumartesi seçim yapacaklar. Akıl almaz. ve üç kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar'a çökecekler. Böyle bir hesabın içindeler. Akıl almıyor, asla akıl almıyor.

İstanbul Valiliği de diyor ki, 'bir parti kazansın diye tutum almış değiliz.' Bakın o mahkeme kararını aldırtıyor AK Parti. O andan itibaren vali üç gün ila 10 gün arasında seçim yapabilir. İnsanları dört gün gözaltına alıyorlar. Vali hemen 3'üncü güne seçimi koyuyor. 5'e koysa 10'a koysa olmaz. Millet gözaltındayken seçim olacak ve Üsküdar'da kapkaç yapacaklar. Bunu milletimize şikayet ediyoruz. Milletimize şikayet ediyoruz. Mücadelemiz sürüyor.

Buradan cuma mübarek günde Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Üsküdar'ı yıllarca yönettiniz. Millet başkasına verdi. Çok önem verdiğin Üsküdar'ı alacaksınız. Böyle mi alacaksın? Bu milletin önünde bu ülkedeki oy kullanacak olan belediye meclis üyelerini dört günlüğüne gözaltına al sonra orada seçim yaptır. O zaman sen her yeri alırsın. O zaman seçimler niye yapılıyor? Beş fark varsa altı gözaltı yap. 10 fark varsa 11 gözaltı yap. Yazıklar olsun. Asla kabul etmiyoruz. ve bundan sonraki süreçte de bunu milletimize teşhir etmeye bu yapılan artık dedim ya yüzlerinin astarı yırtılmış. Hiçbir şeyden utanmıyorlar. Bunu da buradan cuma mübarek günde milletimizin vicdanına emanet ediyorum."

Kaynak: ANKA

Yeni Parti, Özgür Özel, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel'den Üsküdar seçimine tepki: Millet gözaltındayken kapkaç yapacaklar - Son Dakika

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