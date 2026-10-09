Özgür Özel, Vahap Seçer’i cezaevinde ziyaret etti - Son Dakika
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Özgür Özel, Vahap Seçer’i cezaevinde ziyaret etti

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Özgür Özel, Vahap Seçer’i cezaevinde ziyaret etti
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‘SADECE SİZE GÜVENEREK MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ’Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Silifke’de Alaattin Camisi'nde cuma namazı kıldı.

'SADECE SİZE GÜVENEREK MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Silifke'de Alaattin Camisi'nde cuma namazı kıldı. Özel daha sonra Anıt Meydan'da partililerine seslendi. Dünya siyasi tarihinin en büyük kötülüklerinin yapıldığı bir sürecin yaşandığını kaydeden Özel, "En büyük hazımsızlığın yaşandığı, mevcut iktidarın kendinden sonra gelecek olana, mevcut cumhurbaşkanının kendinden sonra gelecek olana darbe yaptığı, onları görevlerinden uzaklaştırdığı, adeta oyu kendisine verdiği zaman milleti baş tacı yaparken, oyu başkasına verdiğinde millete kafa tutan bir iktidarın, dünya siyaset tarihinde görülmemiş kötülükleriyle karşı karşıyayız. Zor bir gündeyiz, zor bir süreçteyiz. Partimizin adaysızlaştırılmaya çalışıldığı, lidersizleştirilmeye çalışıldığı, partimizin kurumsuzlaştırılmaya çalışıldığı bir sürecin sonunda kimselere güvenmeyerek, kimseden güç almayarak, sadece size güvenerek, sizden güç alarak yoldayız, mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

'PARTİMİZİ İKTİDAR YAPACAĞIZ'

Tutuklanan Mustafa Turgut, Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'e sahip çıktıklarını kaydeden Özgür Özel, "Bir insanın, bir partinin, bir kadronun demokrat olup olmadığı seçimi kazandığı gün belli olmaz. O gün herkes demokrat ama seçimi kaybedip de bunu içine sindirebilirsen, seçimi kaybedip de eğer kazananı tebrik edebilirsen, muhalefetteki görevini yapıp bir sonraki seçimi bekleyebilirsen ne ala. Ama öyle yapmıyorlar. 'Senin verdiğin oyun bir geçer hükmü yok. Sen bana verirsen iyisin. Benden cayarsan seni de tanımam, hiçbirinizi tanımam, Silifke'yi tanımam, ben Mersin'i tanımam' diyor Tayyip Erdoğan. Silifke'nin onlarca sorunu var. Yerelde çözebileceklerini Silifke Belediyesi, Büyükşehir'in yapabileceklerini hepiniz şahitsiniz ki Vahap Seçer büyük bir gayretle yerine getirdiler. Yaptığımız tüm anketlerde memnuniyet oranının en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi hep Mersin çıktı. İşte bu memnuniyet onları korkutuyor. O şöyle söylüyor. Diyor ki 'Efendim, yerel seçimleri kaybettim, bunlar belediyelerde güzel hizmetler yapıyorlar, yoksullara sahip çıkıyorlar, kreşler, öğrenci yurtları yapıyorlar, kent lokantaları yapıyorlar, ramazanda, bayramda sosyal yardımlar gelmez demiştik, vermezler demiştik 5 katını veriyorlar, şehircilikte, sosyal belediyecilikte, halkçı belediyecilikte iyiler, bu iş böyle giderse gelecek seçimi de bunlar kazanacak ve biz görevi bırakacağız.' Demokrasinin tam da tanımı budur. Millet kimi istiyorsa seçer, kimi istemiyorsa gider. Milletin memnun olduğu kalır, memnun olmadığı gider. Bu yüzden size söz veriyorum, madem ki siz seçtiklerinizden memnunsunuz, biz yılmayacağız, durmayacağız, var gücümüzle çalışıp partimizi iktidar yapacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE, AVRUPA'NIN EN PAHALI ÜLKESİ'

Özgür Özel şöyle devam etti:

"Bugün sabah Vahap Seçer başkanı ziyaret ettim. Ahmet başkanı ziyaret ettim, Abdullah başkanı ziyaret ettim. Burada değil, uzakta olduğu için bugün Mustafa başkanı ziyaret edemedim ama ailesini akşamüstü ziyaret edeceğim. Hepsinin selamını size iletiyorum, sizin selamlarınız da buradan televizyondan onlara gidiyor. Silifke'ye gelmişken, tabii Silifke demek bir coğrafyada ne kadar ürün yetişebiliyorsa, portakal, mandalina, limon her türlü narenciye, bunun yanında en başta zeytin ve diğer tüm ürünlerde Silifkeli üreticilerin büyük bir sıkıntısı var. Özellikle zeytin fiyatlarında. Toplama maliyetleri günde 13-14 TL'ye kadar çıkmışken zeytinin kimi yerde kilosunun 10 liraya, sizin kaliteli zeytininizin bile 20-25 liraya alıcı bulmaya çalıştığı bir yerde gerçekten sıkıntılar büyük. Yolda geliyorum il başkanımız gösteriyor, 'Bu mandalina ama toplamaya değmiyor burada kaldı. Geçen sene limonlar dalda kaldı' diyor. Biliyorsunuz bu ülke tarımda kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriyken şimdi bu ülke gıda enflasyonunda dünyada 4'üncü, 5'inci ülke. Normal enflasyonda dünyada 4'üncü ülke. Avrupa'nın en pahalı ülkesi. Gıda enflasyonu bizde yüzde 30, o da yeni geldi yüzde 30'a. Avrupa ortalaması yüzde 0,9. Türkiye'de Avrupa'nın 30-35 katı pahalı gıda enflasyonu var. Dünyada Amerika'nın saldırdığı İran, Amerika'nın başkanını kaçırdığı Venezuela ve Arjantin dışında gıda enflasyonu bizden yüksek ülke yok. Normal enflasyonda da 180 ülke içinde en kötü durumda olan 5 ülkeden bir tanesiyiz."

'SANDIĞA GİDECEĞİZ, O SEÇİMİ ALACAĞIZ'

Özgür Özel, "Emeklilerimiz 22 bin 500 lira sefalet ücretiyle maaşlarını kiraya ödeseler aç kalıyorlar, karınlarını doyursalar sokakta kalıyorlar. Asgari ücretlimiz açlık sınırın altında asgari ücret alıyor. Yoksulluk sınırına varmak için 5 emekli birleşse yoksulluktan kurtulamıyor. Çiftçi kötü, emekli kötü, emekçi kötü olunca esnafın da durumu perişan. Zaten gelecekten ümidi olmayan gençlerimiz yurt dışına gitmeyi kafaya koymuş, anneleri üzgün, babaları üzgün, büyükleri üzgün ama buradan bütün Silifke'ye ifade ediyorum. Kimse enseyi karatmasın. Gördüğümüz kötülüğü, zulmü görüyorsunuz. Haksızlıkları görüyorsunuz. Ama bunların bir hesabı var. Seni korkutmak, yıldırmak, bezdirmek, 'Bu iktidar değişmez' demek, ümidi kaybetmek ve senin sandıktan ümidini kesmek. Ama buradan and olsun ki söylüyorum, o sandığa varacağız, o seçimi alacağız. Size düşen, inancınızı kaybetmemek, moralinizi bozmamak. Bir yere çağrılıyorsanız koşup gelmek. Hattı bugünkü gibi nerede duydunuz bir kalabalık var, bir etkinlik var, bir mücadele var, koşup oraya gitmek. Bunlar korkanları teslim alır. Bunlar yılgınları yener. Bunlar, pes edersek kazanır. Ama ayakta duranlar, bunlara direnenler, bunların üzerine yürüyenler kazanır. Asla teslim olmayacağız" diye konuştu.

'YENİ PARTİ'Yİ SİZ KURDUNUZ, ADINI SİZ KOYDUNUZ'

İktidara yürüdüklerini söyleyen Özgür Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Silifke'nin kapanan SEKA fabrikasını biliyorum, buradaki limandaki sorunları ve devletin halletmesi gereken, çözmediği sorunları biliyorum. Çiftçinin sorunlarını biliyorum ve şu kadarını söylüyorum. Dişimizi sıkacağız, sandığa kadar sabredeceğiz, kötülüklerle mücadele edeceğiz. Eninde sonunda o sandığı getireceğiz, AK Parti'nin kara düzenini bitireceğiz. Burada, çok sayıda emeklimiz var. Emekliler bu iktidar geldiğinde 8 çeyrek altın maaş alıyorlardı. Bugün çeyrek altın 8 tane almaya kalksan 70 bin liraya yakın maaş olması lazım. Şimdi, emekli 8 çeyrek altın alırken, 2 çeyrek altının içine düştüyse, bu sandığın içine emeklinin oyu düşecek, bu iktidar da iktidardan düşecek. Asgari ücret 7 çeyrek altındı şimdi 2,5 çeyrek altın. Asgari ücretlinin oyu bu sandığa düşecek, AK Parti de iktidardan düşecek. Kadınlara söylüyorum, 'Sen evde otur, çocuğuna bak, hastana bak, engelline bak bir şeye karışma, 4-5 bin lira bir maaş verirsem veririm ya da dul kaldıysan maaşı böler öyle veririm, yoksa da hiçbir şey vermem, sen orada oturacaksın.' Buradan tüm ev kadınlarına sesleniyorum. Bu iktidar değişecek. ya mahallene kreş yapacak devlet, çocuk kreşe gidecek, sen işe gideceksin, sen paranı kazanacaksın, maaşın yatacak. Devlet sana kreş vermediyse çocuğuna, sana iş bulmadıysa tüm ev kadınlarının sigortası devlet tarafından yatırılacak, tüm kadınlar emeklilik hakkını savunacak. Atatürk'ün kurduğu parti işgal altına girince, Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı kolları bize darbe yapınca, üst üste 4 seçim kazanmışız, 4 seçimi de yok sayınca, yerine yıllarca yendiği, işine gelen birini partinin başına getirince siz ilk önce dediniz ki, 'Önce mücadele et, bunlara bırakma' dediniz. Mücadele ettik. Sonra dediniz ki, 'Bunlar oyalıyor, kandırıyor bizi, sen ya yeni bir yol bulacaksın ya yeni bir yol açacaksın' dediniz, 'Peşindeyiz' dediniz. Yolu sordum, 'Sen yürü arkandan geleceğiz' dediniz. Ben yolda yürüdüm, siz geldiniz. Yeni Parti'yi siz kurdunuz. Yeni Parti'nin adını siz koydunuz. Yeni Parti'nin bütçesini siz yaptınız."

Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin),

Kaynak: DHA
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