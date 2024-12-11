Özgür Özel ve Çakırov Görüştü - Son Dakika
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Özgür Özel ve Çakırov Görüştü

Özgür Özel ve Çakırov Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulg. Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Çakırov ile bir araya geldi.

11.12.2024 13:19
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Cevdet Çakırov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede Özel'e Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Gökçe Gökçen ile milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Hasan Öztürk eşlik etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Bulgaristan, Özgür Özel, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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