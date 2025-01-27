Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü - Son Dakika
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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme 3 saat sürdü.

27.01.2025 23:20  Güncelleme: 10:34
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki haftalık grup toplantısında kayyum ve belediyelere açılan soruşturmalar sonrasında partisinin yol haritasını açıklayacak.

İMAMOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

CHP lideri Özel, grup toplantısı öncesinde, TBB programı için Ankara'da bulunanTürkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Ankara'da Bir Araya Geldi

3 SAAT SÜRDÜ

Saat 20.00 itibarıyla başlayan görüşme 3 saat sürdü.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara\'da görüştü
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Kayyum, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • TÜRK GÜCÜ:
    İstanbul da Selde kaybolup bodrumda teknede çıkan ve 2 gün kimsenin ulaşamadığı İmamoğlu,Depremde tatilini bozmayıp kayak yapmaya gidip Planımı bozamam buna alışacaksınız diyen İmamoğlu,Kar felaketinde Kendlne yol açtırıp İngiliz elçi ile gizli yemekte sarhoş yakalanıp Devleti gözcülük yapmakla suçlayan İmamoğlu İstanbul haricinde her yerde dolaşan İmamoğlu Şimdi Cumhurbaşkanı adayı olmak için çırpınıyor.Hdp yoksa sen yoksun %25 oy alıp ülke başına geçemezsin bu millet de sana oy vermez..Samimi değilsin 151 36 Yanıtla
  • poyraz can:
    İstanbul belediye başkanı mısın? Ankaranın mı yoksa Trabzonun mu???? Marmara ölüyor senin derdin ne be adam??? 148 37 Yanıtla
  • Celil Başer:
    ikisini toplasan 1 adam etmez 112 46 Yanıtla
    Hacı hüseyin Albayram:
    hastır 7 33
  • murat2069:
    TAM YOL İLERİ BU MİLLET SİZİNLE BERABER 23 127 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Görüntü 94 30 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    kudurun troller 20 102 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    imamoğlu adamdır! 22 95 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    iki tane topac 93 21 Yanıtla
    Hacı hüseyin Albayram:
    topaç işini biliyorsun, seni çok dönderdiler mi. 8 72
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