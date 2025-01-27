CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki haftalık grup toplantısında kayyum ve belediyelere açılan soruşturmalar sonrasında partisinin yol haritasını açıklayacak.
CHP lideri Özel, grup toplantısı öncesinde, TBB programı için Ankara'da bulunanTürkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Saat 20.00 itibarıyla başlayan görüşme 3 saat sürdü.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü - Son Dakika
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