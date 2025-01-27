Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara\'da görüştü

TÜRK GÜCÜ:

İstanbul da Selde kaybolup bodrumda teknede çıkan ve 2 gün kimsenin ulaşamadığı İmamoğlu,Depremde tatilini bozmayıp kayak yapmaya gidip Planımı bozamam buna alışacaksınız diyen İmamoğlu,Kar felaketinde Kendlne yol açtırıp İngiliz elçi ile gizli yemekte sarhoş yakalanıp Devleti gözcülük yapmakla suçlayan İmamoğlu İstanbul haricinde her yerde dolaşan İmamoğlu Şimdi Cumhurbaşkanı adayı olmak için çırpınıyor.Hdp yoksa sen yoksun %25 oy alıp ülke başına geçemezsin bu millet de sana oy vermez..Samimi değilsin