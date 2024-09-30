Özgür Özel ve Lars Klingbeil Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Güncel

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Dzeko\'nun pozisyonunda aynı fikirde birleşti

İsrail\'den Nasrallah sonrası bir suikast daha! Hamas\'ın kritik ismi öldürüldü

Mansur Yavaş\'tan adaylıkla ilgili çarpıcı çıkış! İlk defa bu kadar net konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SDP) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, Lars Klingbeil ile birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına gelen Özel ve Klingbeil, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu. Özel ve Klingbeil daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Klingbeil, şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve günümüzün modern ve eşitlikçi toplumunu kuran Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyla. Türk ve Alman halklarını yıllardır bağlayan kardeşlik duygularıyla. Bu kardeşlik duygularına büyük teşekkürlerimle."

Daha sonra 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret eden CHP Lideri Özel ve Klingbeil, çiçek koyup, saygı duruşunda bulundu.