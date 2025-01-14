Özgür Özel, Zübeyde Hanım'ı Andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102. yılında andı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102'nci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
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