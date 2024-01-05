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Özhaseki: Gaziantep'te 20 binden fazla konut yapılıyor - Son Dakika
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Özhaseki: Gaziantep'te 20 binden fazla konut yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'te 20 binden fazla konut yapıldığını ve hak sahiplerine birkaç ay içerisinde 10 bin tanesinin teslim edileceğini açıkladı. Ayrıca, Bakan Özhaseki, depremden sonra yeni yapılan binalarda sıfır tolerans politikası uygulanacağını belirtti ve konuşmasında depremzedelere yapılan konutların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Özhaseki: Gaziantep\'te 20 binden fazla konut yapılıyor
05.01.2024 - 14:43,
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, " Gaziantep'te 20 binden fazla konut yapıyoruz. Hak sahiplerinin hepsine birkaç ay içerisinde 10 bin tanesi de bir ay sonra olmak üzere konutları teslim edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Bakan Özhaseki ilk olarak Nizip ilçesinde yapımı tamamlanan Atık Su Arıtma Tesisi açılışına katıldı. Açılışa Özhaseki'nin yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tesisin açılış töreninde konuşan Bakan Özhaseki, amaçlarının vatandaşlara hizmet etmek olduğunu söyledi. Açılışı yapılan tesisin çevre yatırımı açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, "Sanayi devriminin ardından dünyanın dört bir yanında kirlilik arttı. Büyük bir tehlike insanoğlunu bekliyor. Şu anda dünyanın ısısı 1,1 derece arttı. Eğer bu 2 dereceye çıkarsa dünya yaşanmaz olur gıda krizleri başlar. Göçlerle birlikte savaşlar da başlar. Dünyayı kirletmeye devam edersek özellikle bu bölgeler yaşanmaz hale gelir. Bu tesisler bu yüzden çok önemli. 7 yıl önce başladığımız tesis bugün bitti. Bizim amacımız hizmet. Bu işler yapılırken neler söylenmiyor ki. Kimin malına çökeceksiniz gibi şeyler söyleniyor. Evlerimizi daha güvenli hale getirelim diyorum mecliste kalkıp yine kimin malına çökeceksiniz diyorlar. Bunca süreçte hakkı yenilen bir vatandaş gösterilsin kimse gösteremez. Mazeret üretmeden hizmete devam edeceğiz" diye konuştu.

'BİNALARI SIFIR TOLERANSLA YAPACAĞIZ'

Depremden sonra önemli dersler çıkarılması gerektiğini belirten Bakan Özhaseki, yeni imar yapılarında ve bina yapılarında toleransa yer vermeyeceklerine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Türkiye bir deprem bölgesi. Geçtiğimiz yüz yıl içinde denizlerimizde ve karalarımızda meydana gelen yıkıcı deprem sayısı tam 230, her sene iki veya üç yıkıcı deprem yaşıyoruz. Geçtiğimiz sene bu depremlerin sayısı 7 bin 500'ü buldu ve geçmiş senelere oranla tam 3 kat arttı. Şu anda Türkiye'de hareketli 485 tane fay hattı var. Böyle olduğu için tedbir almamız gerekiyor. Buna uygun konutlarımızı ve evlerimizi inşa etmemiz gerekiyor. Eskiden alışılan belediyeden şunu idare et. Üste bir kat daha koy kenara biraz daha çek. Asla ve asla bunlara izin verilmemesi icap ediyor. Bunca olaydan sonra artık geçmişten ders almalıyız. Bundan sonra sıfır toleransla binalarımızı yapmalıyız. Konutlarımızı güvenli hale getirmeliyiz."

'KONUTLAR YAKIN ZAMANDA TESLİM EDİLECEK'

Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere yapılan konutların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Özhaseki, kentte 20 bin konutun yapıldığını ve bunun önemli bir bölümünün birkaç ay içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Son depremde 850 bin bağımsız birim depremden zarar gördü. Tam 18 ilimiz etkilendi. Cumhurbaşkanımız liderliğinde birçok yerde konutların yapımına başladık. Gaziantep'te 20 binden fazla konut yapıyoruz. Hak sahiplerinin hepsine birkaç ay içerisinde 10 bin tanesi de bir ay sonra olmak üzere konutları teslim edeceğiz. Bin türlü sıkıntı var ekonomide de sıkıntı var doğru. Deprem olunca insanlar açıkta kalınca evlerinin dışında kalınca Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bizler de gece gündüz bu vatandaşlarımız için çalışmaya başladık. Bütün kardeşlerimizin evlerini teslim edeceğiz. Önceliğimiz bu. TOKİ şu anda Nizip'te 3 bin kadar ev yapıyor. Nurdağı ve İslahiye'de de 20 binden fazla konutun yapımı devam ediyor. Bunlar da en kısa süre içinde hak sahiplerine dağıtılacak."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek arıtma tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA
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İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Gaziantep, Deprem, Çevre, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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