Özlale, fon ve pay senedi iddialarını TBMM'ye taşıdı, Bakan Şimşek'e 25 soru yöneltti - Son Dakika
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Özlale, fon ve pay senedi iddialarını TBMM'ye taşıdı, Bakan Şimşek'e 25 soru yöneltti

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Özlale, fon ve pay senedi iddialarını TBMM\'ye taşıdı, Bakan Şimşek\'e 25 soru yöneltti
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YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, yatırım fonları ve pay senetlerindeki koordineli işlem iddialarını TBMM'ye taşıdı. Bakan Şimşek'e 25 soruluk önerge sunan Özlale, yapay fiyat-hacim artışı ve risklerin bireysel yatırımcılara aktarıldığı iddialarının incelenmesini istedi.

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bazı yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ve halka açık şirketlerin pay senetlerindeki işlemlere ilişkin kamuoyuna yansıyan iddiaların araştırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle 25 soruluk soru önergesini TBMM Başkanlığına sundu.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Türkiye sermaye piyasalarında bazı yatırım fonları ve pay senetleri üzerinden "koordineli işlemler" yapıldığı, fiyat ve işlem hacimlerinin yapay biçimde yükseltildiği ve oluşan risklerin bireysel yatırımcılara aktarıldığı yönündeki iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Özlale, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına 25 sorudan oluşan kapsamlı bir soru önergesi sunduğunu açıkladı.

Bazı fonlar üzerinden fiili dolaşımı ve piyasa derinliği sınırlı pay senetlerinde koordineli işlemler gerçekleştirildiğinin ileri sürüldüğünü belirten Özlale, ortaya çıkan tablonun yalnızca piyasa aktörlerinin işlemlerinin değil, gözetim ve denetim mekanizmalarının da incelenmesini gerektirdiğini ifade etti.

Özlale, soru önergesinde şunları sordu:

1. MSCI'nin Haziran 2026'da Türkiye piyasalarındaki bazı küçük ölçekli şirket payları ve bunlarla bağlantılı yatırım fonlarına ilişkin "koordineli işlem" kaygılarını açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SPK tarafından hangi işlemler gerçekleştirilmiştir? Bu değerlendirme üzerine herhangi bir idari veya hukuki inceleme başlatılmış mıdır?

2. MSCI'nin açıklamasında gündeme gelen koordineli işlem şüphesi kapsamında portföy yönetim şirketleri, fon yöneticileri ve pay piyasasında işlem gerçekleştiren kişiler hakkında 16.09.2026 tarihinden önce kaç inceleme tamamlanmıştır? Bunlardan kaçı hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur?

3. Şüpheli işlemlere konu olan fonların kuruluş ve ilk büyüme aşamalarında fonlara kaynak sağlayan ve fon büyüklüğünün hızla artmasında belirleyici rol oynayan gerçek veya tüzel kişiler kimlerdir? Bu kişilerin fon yöneticileri, portföy yönetim şirketleri veya ilgili halka açık şirketlerin hakim ortaklarıyla doğrudan ya da dolaylı ilişkileri bulunmakta mıdır?

4. Söz konusu fonların katılma paylarının geniş yatırımcı kitlelerine ve özellikle bireysel yatırımcılara pazarlanması sürecinde hangi tanıtım, yönlendirme veya pazarlama yöntemleri kullanılmıştır? Yatırımcıların fonlara yönlendirilmesinde sosyal medya hesapları, sermaye piyasası aktörleri veya organize yapılar rol oynamış mıdır?

5. Fonların kuruluşunda veya ilk büyüme dönemlerinde yüksek tutarlı yatırım gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin, fonların daha geniş yatırımcı kitlesine açılmasının ardından katılma paylarını satarak olağandışı kazanç elde edip etmedikleri incelenmiş midir? Bu yolla gerçekleştiği tespit edilen toplam kazanç veya sermaye transferi ne kadardır?

6. Hem pay senetlerinde hem de bu payları portföylerinde bulunduran yatırım fonlarının katılma paylarında eş zamanlı veya bağlantılı işlemler gerçekleştirerek haksız kazanç sağladığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise bu kişiler ve ilgili portföy yönetim şirketleri hakkında hangi idari ve adli işlemler gerçekleştirilmiştir?

7. Ağustos 2025'e kadar yaklaşık 8-10 milyon TL büyüklüğünde ve aktif olmayan bir fon sepeti olduğu belirtilen Atlas Portföy DFI Serbest Fonu'nun, fon yöneticisinin değişmesinin ardından yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde 3,9 milyar TL'ye, devamında ise yaklaşık 7,6-8 milyar TL büyüklüğe ulaşması SPK gözetim sistemleri tarafından hangi tarihte tespit edilmiştir? Fonun Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) paylarının yaklaşık yüzde 20'sini toplaması ve aynı dönemde söz konusu payda yaşanan olağandışı fiyat hareketleri hakkında inceleme yapılmış mıdır?

8. Vişne Madencilik ve Destek Finans Faktoring halka arzlarında talep toplama döneminde gerçekleşen gerçek yatırımcı talebi ne seviyededir? Halka arzlarda yetersiz kaldığı ileri sürülen talebin Tera Yatırım bünyesindeki veya yönetimindeki fonlar aracılığıyla karşılanıp karşılanmadığı SPK tarafından incelenmiş midir?

9. Vişne Madencilik ve Destek Finans Faktoring halka arzlarından pay alan özel veya serbest fonların ve bu fonlarla ilişkili hesapların, halka arz sonrasında tavan serileri, kademeli alımlar veya benzeri yöntemlerle pay senedi fiyatlarının yapay biçimde yükseltilmesine katkıda bulunup bulunmadığı araştırılmış mıdır? Bu işlemler bakımından mevzuata aykırı koordineli işlem tespit edilmiş midir?

Kaynak: ANKA
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