Özülkü Çifti Manavgat'ta Konser Verdi

18.09.2025 00:25
Eda ve Metin Özülkü, Manavgat'ta sahne alarak evliliklerinden ilhamla şarkılar seslendirdi.

Ünlü müzisyen çift Eda ve Metin Özülkü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde sahne aldı.

Seyircileri selamlayan Metin Özülkü, herkesin dilinden düşmeyen şarkılarını eşi Eda Özülkü'den ilham aldığını söyledi.

Eda Özülkü ile 37 yıllık evli olduklarına dikkati çeken Özülkü, hayatın acılarını ve sevinçlerini şarkılarına yansıttıklarını dile getirdi. Evliliğin önemine vurgu yapan Özülkü, çiftlerin birbirine saygı göstermesi gerektiğine işaret etti.

Eserlerin ortaya çıkma hikayelerini evliliklerindeki yaşam kesitlerinden örneklerle anlatan Eda ve Metin Özülkü, performanslarıyla alkış aldı.

Şarkılarını yerli ve yabancı turistlerle söyleyen çift, Barış Manço'yu da andı.

Bir ara şarkılarını seyircilerin arasında söyleyen Eda Özülkü Rus turistlerle şakalaştı. Bunun üzerine müzisyen çift Rusların sembol şarkısı Kalinka'yı da seslendirdi.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı ve Victory Be Mine Hotel sahibi Zafer Süral, konser sonunda çifte plaket takdim etti.

Süral, Manavgat gibi önemli turizm merkezlerinde tanınmış şarkıcıların misafirlerle buluşmasının, turizm hareketliliğinin sürmesine katkı sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA

