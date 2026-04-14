PAB 152'nci Genel Kurulu İstanbul'da Başlıyor: Rekor Katılım Bekleniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ev sahipliğinde 15-19 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu hazırlıklarında sona gelindi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hazırlıkları bizzat takip ederek PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Kareen Jabre ile koordinasyon toplantıları gerçekleştirdi ve PAB Yürütme Komitesi toplantısına katıldı.

Hilton İstanbul Bomonti Otel'de düzenlenecek Genel Kurul'un teması, 'Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek' olarak belirlendi. Parlamento başkanı ve milletvekili düzeyinde rekor bir katılımın beklendiği 152'nci Genel Kurul, parlamenter diplomasi açısından son yılların en kapsamlı ve en yüksek katılımlı toplantılarından biri olacak. Bugün itibarıyla 77'si parlamento başkanı olmak üzere 157 delegasyon ve 800'den fazla milletvekili ile yaklaşık 2 bin 500 katılımcı kayıt yaptırdı.

Organizasyon boyunca Genel Kurul oturumları, daimi komitelerin çalışmaları, forumlar ve tematik toplantılar olmak üzere 80'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek. PAB, dünya parlamentolarının çatı kuruluşu olarak öne çıkıyor ve 183 ülkenin üyeliği bulunuyor. PAB'ın İstanbul'daki Genel Kurulu'nda parlamenter diplomasi ve çok taraflı işbirliğin güçlendirilmesine yönelik katkılar gündeme gelecek, Gazze'deki soykırım ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel konu ele alınacak.

PAB'ın 152'nci Genel Kurulu Başkanlığını TBMM Başkanı Kurtulmuş üstlenecek ve Genel Kurul görüşmelerini yönetecek. Kurtulmuş, toplantı kapsamında Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun ikinci toplantısına katılacak ve Türkiye'yi ziyaret eden meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Toplantı için İstanbul'da bulunan meclis başkanları ile delegasyon temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Nisan Perşembe günü Dolmabahçe Sarayı'nda kabul edilecek.

15-19 Nisan'da dördüncü kez Türkiye'de yapılacak PAB Genel Kurulu, 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğindeki önemli organizasyonlardan birisi olarak öne çıkıyor. Türkiye, 1934, 1951 ve 1996 yıllarındaki Genel Kurul toplantılarına ev sahipliği yapmıştı. İstanbul, bu organizasyonla diyalog ve uzlaşı kültürüne katkı sağlamayı sürdürecek.