Pakistan, 32 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son 24 saatte 32 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Medya Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), güvenlik güçlerinin son 24 saatte Hayber Pahtunhva ve Belucistan'daki operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "istihbarata dayalı kapsamlı ortak operasyonlarda" son 24 saatte Hayber Pahtunhva'da 24, Belucistan'da 8 Hindistan destekli olduğu belirtilen militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Operasyonlar sonucu silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiği kaydedildi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.