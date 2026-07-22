Pakistan, ABD'den 10 Milyar Dolar İstedi

Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb'in, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten ülkesinde dövizde istikrar için 10 milyar dolarlık fon talep ettiği öne sürüldü.

Dawn gazetesinin konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberde, Aurangzeb'in, Washington ziyareti sırasında Pakistan ekonomisi için Bessent ile görüştüğü belirtildi.

Haberde, Aurangzeb'in ABD'den 10 milyar dolarlık "Kambiyo İstikrar Fonu" talebinde bulunduğu iddiasına yer verildi.

Pakistan'ın Washington Büyükelçiliğinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Aurangzeb'in Washington'dan bazı ekonomik taleplerde bulunduğu teyit edilirken 10 milyar dolarlık talep iddialarına değinilmedi.

Öte yandan Dawn'a konuşan kaynaklar, İslamabad'ın bu talebinin onaylanması ihtimalinin "yüksek" olduğunu öne sürdü.