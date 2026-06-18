Pakistan ABD-Iran Mutabakatını İmzaladı - Son Dakika
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Pakistan ABD-Iran Mutabakatını İmzaladı

18.06.2026 11:35
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını arabulucu olarak imzaladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptını "arabulucu" sıfatıyla imzaladı.

Pakistan Başbakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "Pakistan Başbakanı Şerif, İslamabad Mutabakat Zaptı'nı arabulucu olarak imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Şerif'in metni imzaladığı anın görüntüsüne de yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump da mutabakat zaptlarını hem fiziki olarak hem de dijital ortamda imzalamıştı.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ile ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan ABD-Iran Mutabakatını İmzaladı - Son Dakika

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