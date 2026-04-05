Pakistan-Afganistan Saldırıları: 761 Ölü, 621 Yaralı

Afganistan, karşılıklı saldırıların olduğu Pakistan'ın operasyonlarında 761 kişinin hayatını kaybettiğini, 621 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Fıtrat, Pakistan'ın saldırılarında 761 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek 621 kişinin yaralandığını ve 27 bin 407 ailenin de yerinden edildiğini ifade etti.

Pakistan'dan çatışmalara ilişkin açıklama

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, X'teki açıklamasında, çatışmalarda Afganistan tarafında 796 militanın öldürüldüğünü, 1043'ten fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Afganistan'da 286 kontrol noktası ile 249 tank, zırhlı araç ve topçu silahının yok edildiğini aktaran Tarar, 44 kontrol noktasının ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Tarar, Afganistan içindeki 81 "terör hedefi ve terör destek altyapısının" hava saldırılarıyla hedef alındığını kaydetti.

Bakan Tarar ayrıca, Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmada, 37 militanın etkisiz hale getirildiğini, 80'den fazla kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Pakistan, 2 Nisan'da devam eden çatışmaları sona erdirmeye yönelik Afganistan ile Çin'de görüşmeler yürütüldüğünü bildirmiş, Afganistan da bu ülkeye heyet gönderildiğini doğrulamıştı.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.