Pakistan Anayasa Mahkemesi, Zülfikar Ali Butto'nun adil yargılanmadığını belirtti - Son Dakika
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Pakistan Anayasa Mahkemesi, Zülfikar Ali Butto'nun adil yargılanmadığını belirtti

Pakistan Anayasa Mahkemesi, ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk başbakanı olan ve darbe sonrası 1979'da asılarak idam edilen Zülfikar Ali Butto'nun adil yargılanmadığı görüşünde olduğunu bildirdi. Mahkeme, Butto'ya verilen idam cezasının yeniden gözden geçirilmesi için görüş talebine ilişkin açıklama yaptı. Heyet, oy birliğiyle Butto'nun mahkumiyetinin, 'adil yargılanma ve yasal süreç' gerekliliklerini karşılamadığı görüşünde olduğunu belirtti.

06.03.2024 18:28  Güncelleme: 18:30
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Pakistan Anayasa Mahkemesi, ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk başbakanı olan ve darbe sonrası 1979'da asılarak idam edilen Zülfikar Ali Butto'nun adil yargılanmadığı görüşünde olduğunu bildirdi.

Pakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kazi Faiz İsa başkanlığındaki 9 üyeli heyet, Butto'ya verilen idam cezasının yeniden gözden geçirilmesi için görüş talebine ilişkin açıklama yaptı.

Heyet, oy birliğiyle Butto'nun mahkumiyetinin, "adil yargılanma ve yasal süreç" gerekliliklerini karşılamadığı görüşünde olduğunu belirtti.

Detaylı kararın daha sonra açıklanacağını bildiren heyet, "geçmişteki hataları" düzeltmek için görüş bildirdiğini vurgulayarak, o dönemde Lahor Yüksek Mahkemesince alınan kararın bozulmayacağına işaret etti.

Heyet, Anayasa ve yasaların "Butto'nun mahkum edildiği ve cezalandırıldığı kararı iptal edecek bir mekanizma sağlamadığını" kaydetti.

Mahkeme görüşünü açıklarken salonda bulunan Butto'nun torunu ve Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto Zerdari, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin kararını "tarihi" olarak nitelendirdi.

Zerdari, "Bu tarihi karar için yargıçlara teşekkür ediyorum. Ayrıntılı karar açıklandıktan sonra daha detaylı konuşacağım." dedi.

Pakistan'ın demokratik yollarla seçilen ilk başbakanı olan ve 1967 yılında PPP'yi kuran Zülfikar Ali Butto, 1977'de General Ziyaül Hak tarafından yapılan darbeyle devrilmiş, 1979'da asılarak idam edilmişti.

Ülkenin eski Cumhurbaşkanı ve PPP'nin eski Eş Başkanı Asıf Ali Zerdari, Haziran 2011'de Butto'ya verilen ölüm cezasının yeniden gözden geçirilmesi için Anayasa Mahkemesinden "görüş" talep etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan Anayasa Mahkemesi, Zülfikar Ali Butto'nun adil yargılanmadığını belirtti - Son Dakika

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